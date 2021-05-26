台灣防疫作戰上半場卓然有成，政府及民進黨人飄飄若仙，積極進行大內宣與大外宣自我頌揚，在認知作戰上取得豐碩成果。在此同時，民進黨政府、中央黨部及其統領的網軍，裡裡外外、上上下下有志一同，不斷撻伐中共對台發動連綿不絕的認知作戰，同時大扣紅帽，把許多對其不友善的媒體和評論者框定為配合中共認知作戰的同夥。

1年來西方國家媒體多對台灣讚譽有加，「防疫資優生」的美名響徹國內外。中央社為此特別製造了世界地圖，標出不同國家媒體如何「借鑑台灣」，聲稱台灣「武漢肺炎」防疫全球矚目。如今病毒大爆發，風雲變色，西方媒體跟著變臉，紛紛以令台灣人難堪的觀點與字眼論述台灣防疫潰堤的慘象與原因。

中央社變得一字不報，反過來批判以分析性報導方式呈現台灣「防疫八宗罪」的《亞洲週刊》，指其「以認知戰，打擊台灣防疫士氣」，隨手扣上「共產黨宣傳工具」的紅帽子，是在協助中共對台進行認知作戰。更引人注目的是，這些對《亞洲週刊》的指控的發言主體全部都是民進黨，甘願將國際通訊社降格為民進黨的傳聲筒。

如果境外媒體對台灣施政作負面報導就是配合中共對台進行認知作戰，那麼，眾多西方外國媒體類似的報導與論述是否也是中共大外宣的「喉舌角色」？CNN率先把台灣的「成功故事」認定為「過去式」，發專文把台灣防線潰堤的主因歸為「高度自滿」、沉醉在「全球最成功」的成就中，英國BBC的報導也循「自滿」主軸開展。《紐約時報》以「這一天遲早會來」形容台灣因諸多疏漏而造成疫情大爆法；德國之聲訪問美國專家，指台灣防線脆弱，面對疫情失控只有封城一途。路透社質疑台灣「校正回歸」的做法有淡化疫情之嫌。美國的《時代雜誌》更直接以「虛假安全感」為標題。如此這般的負面報導比起《亞洲週刊》不遑多讓。但是，國內受其掌控或是自願歸順的媒體及評論者對這些不屑一顧，反而仍在對異議者進行排山倒海的攻訐。

在民進黨高超的認知作戰能力之下，台灣民眾經年累月在吃「精神鴉片」，忘乎一個健全的民主社會就是需要多元化的媒體結構，各自從不同角度與觀點報導公共事務，以助民眾能耳聰目明地擔當國家主人翁角色；民主社會需要分歧的意見與主張相激相盪，讓人民沉浸在意見的自由市場中，經過比較與深思之後形成理性的民意。為了爭取民意，政黨進行認知作戰無可厚非，但執政者如果逞其威權法力進行全方位的認知作戰，不但強挪國家資源為己用，指揮與獎賞所轄部隊，而且懲處認知作戰中的對手，甚至關閉異議媒體，則必然惡化朝野政黨之間戰力的更加不對稱，從而抑制人民對公共事務的完整正確認知，將人民變成順從者而弱化其遂行「民治」的能力。

這正是民進黨政府及其附從者設定的目標與作戰方式，所以致力於將所有類型的媒體成為其認知作戰的部隊，時時、事事都以操弄人民的認知為主要目標。於是乎，國家通訊社扮演政黨文宣部角色，傳統媒體泰半改姓為「黨」，網軍橫行肆虐。在認知作戰的戰場上，執政當局作賊神勇，更神的是抓賊之聲還喊得震天價響。

（作者為資深媒體人）