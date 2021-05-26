伊朗總統羅哈尼為換取美國解除經濟制裁，表態將持續就恢復2015年和「五常+1」在維也納簽署限核協議進行談判，直到達成最終協議。此項限核協議因美國前總統川普於2018年5月宣告退出並加強對伊朗經濟制裁力度而加深中東局勢的不確定性。溫和派羅哈尼政府同意在維也納進行談判，並不代表中東緊張情勢會因此變得緩和，每個國家基於生存目的，都有其戰略假設，伊朗也不例外。

地理上，伊朗鄰接阿富汗、巴基斯坦、土庫曼坦、土耳其、伊拉克、科威特，隔波斯灣遙望沙烏地阿拉伯，德黑蘭當局根據國家所處地理位置所設定的地緣政治密碼，深深影響著國家的外交政策和安全戰略。在地層次上，排除邊境安全威脅，必須維持足以與伊拉克等鄰接國家競爭的武力；區域層次上，制霸中東，最大的假想敵就是沙烏地阿拉伯；伊朗屬於地區性國家，欠缺全球層次的戰略，美伊長期交惡，促成與俄羅斯結盟，依賴莫斯科當局提供防衛軍備。

在中東地緣政治板塊上，敘利亞、伊拉克、伊朗、以色列等四個國家，在國防武力上彼此較勁，近年來則不斷加強其中、遠程飛彈的攻擊能力，並以此作為的軍事恫嚇手段，強化其對外的政治攻勢，從而構成新的「飛彈圈」，直接衝擊中東的安全與和平。當中，以伊拉克與美國交好，伊朗、敘利亞和俄羅斯結盟，各國的飛彈攻防能力都仰賴美俄，無形中，美俄成為中東地區的「影武者」。

面對「飛彈地理」的衝擊，除了上述四國外，中東其他可能遭受飛彈威脅的國家，確保國家安全的途徑，只有下列四種策略選項：

其一，發展核武，以核武來進行嚇阻。最能產生嚇阻效果的就是核武策略，但容易引起國際社會的制裁乃至反制。其二，自行研發彈道飛彈，提高飛彈的數量和攻擊力度，使本國與潛在威脅國的實力相當。其三，發展飛彈防禦系統。這種策略表面看來雖然能夠降低軍備競賽的機率，卻必須取決於潛在威脅國的反應，一旦陷入「安全困境」，就很難免於軍備競賽。其四，發展不對稱戰爭能力，研發殺傷力不強，成本低廉，但命中度高的小型飛彈，不失為可行之道。

伊朗自1979年宗教革命後轉化為神權國家，自什葉派政權成立以來，國家戰略目標就是要制霸中東，從而設定與遜尼派的沙烏地阿拉伯和以色列為假想敵，因此，在上述四種選項中，選擇發展核武，以核武進行嚇阻，反而招來國際制裁，讓伊朗經濟低迷、民生困頓。對西方國家而言，依據限武進程執行的進度，決定解除制裁的程度；對伊朗言，以擁核嚇阻及制約沙、以兩國的戰略需求不變，延遲核武發展以換取解除經濟制裁，並未損及國家核心利益，是可以接受的方案。這是2015年各方能在維也納達成限核協議的主因。一旦華府解除經濟制裁，伊朗得以解凍資產並恢復石油輸出，德黑蘭當局若以強大經濟後盾，擴張傳統軍力，同時資助黎巴嫩真主黨、敘利亞阿塞德、葉門的胡塞青年組織、伊拉克什葉派政府，以及巴勒斯坦哈瑪斯，則中東情勢的變遷將更為險峻。

一言以蔽之，在追求國家核心利益不變的前提下，一時的限核，只是延緩德黑蘭當局核發展的步調，並未改變伊朗制霸中東的終極戰略目標，牽動中東地緣戰略的伊核協議仍多變數，中東和平仍前景未明。（作者為國立高雄科技大學兼任助理教授）

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