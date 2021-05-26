「我們也請總統能夠要求她的網軍，停止對我的攻擊，這些攻擊都對未來的團結沒有幫助；我們不是敵人，不必運用網軍做各種無謂的攻擊，甚至不實的抹黑，其實這些都可以停止…。」這句話似曾在哪兒聽過？沒錯，這正是前年4月13日，競逐民進黨黨內總統初選的賴清德，在媒體訪問時所強調的一段話。

還記得蔡總統在5月13日國安高層會議的指示，「這幾天有一些假訊息陸續出現，目的或許是挑動社會情緒，或者是破壞民眾對指揮中心的信心，政府會啟動專案調查，追查假訊息散播。」此話言猶在耳，即爆發了「林瑋豐事件」。林是一位親綠的寫手，日前被網民抓包「反串」親中，在PTT板留言嘲諷台灣防疫政策，攻擊衛福部防疫平台「疾管家」，製造中共對台進行認知戰的假象而喧騰一時。

由於「林瑋豐事件」這把火傷害民進黨甚鉅，而且有愈燒愈烈之勢，民進黨發言人顏若芳立刻出來滅火，指出「林姓網友」不是民進黨黨工，更不是受雇於民進黨，試圖撇清關係。然而「紙終究包不住火」，經查林妻是民進黨網路社群中心副主任楊敏，2015年與林瑋豐結婚時，現任高雄市長陳其邁還當過主婚人；再往前看，2013年林瑋豐和陳其邁2人曾共同參加「反服貿」活動。也許如顏若芳所說林瑋豐不是黨工，但至少他與民進黨的關係深厚且淵源甚久！

去年總統大選，韓國瑜深受網軍抹黑之苦；前年台北地檢署偵辦「關西機場事件」，誣衊大阪辦事處而間接造成辦事處處長蘇啟誠自殺。事後查出「卡神」楊蕙如竟是綠營網軍首領，指示下線發文帶風向，批評藍營，支持蔡政府及綠營；其後楊已依侮辱公務員、侮辱公署罪嫌起訴。歷經諸多網軍害人事件後，所幸被外界稱為「1450條款」，強調政府不能偷養網軍的「《預算法》第62條之1」修正案，已於5月18日在立法院完成三讀。

林瑋豐佯裝親中，在PTT打「中國認知戰」被揭發後，綠營忙於切割，試圖限縮是其個人行為。明眼人皆知此乃民進黨的一貫伎倆，不足為奇；此外，只要是批評或反對民進黨政府的言論或活動，網軍一向都貼上「中共同路人」、「舔共」及「紅媒」標籤，而且這已成為1450大軍的慣用語。網軍及假消息比新冠肺炎的毒害有過之而無不及，過去民進黨依靠網軍打選戰及反對民進黨施政的人或媒體，如今民進黨正應驗了台灣的俗諺「飼蛇咬雞母」，以及「玩蛇的人終將被蛇咬」。

如今林瑋豐已出面坦承並致歉，同時此一事件也已引起台灣高檢署重視，並交代新北地檢署，指揮調查局新北市調查處、刑事局「從速從嚴」辦理。我們相信司法單位定能毋枉毋縱，讓林瑋豐負起該負的責任；我們也希望同時身兼民進黨主席的蔡英文總統能夠出面管管事，勿讓網軍造成更大禍害，也讓全民看到您在國安高層會議的指示之後，真能有一番令全民刮目相看的作為。

在此引申賴副總統的忠告，「利用網軍做各種無謂的攻擊，甚至不實的抹黑，對民進黨、全民和國家都沒有好處！」

（作者為大學英文講師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※