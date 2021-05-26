隨著台灣新冠肺炎疫情延燒，兩岸之間的敵意螺旋也不斷攀升，只因反中、仇中已成為民進黨用來甩鍋卸責、轉移焦點的利器。這種氛圍繼續發展下去，別說什麼期待兩岸關係「春暖花開」，能夠維持僵冷情勢，不走向戰爭火坑，就已經阿彌陀佛了。

從2016年就職以來，蔡英文總統多次表示願意以善意和誠意來處理兩岸關係，可是，一旦有可以釋放善意的機緣時，卻總是受到反中慣性的導引，把投好球的機會，硬是投成壞球，讓兩岸關係依然無解，甚至於更為惡劣。

就以新冠肺炎來說，兩岸之間無論講民間交流頻率或是經貿連結程度，都應該要有休戚與共的認識，在疫情爆發初期，以同情理解態度伸出援手。然而，台灣官方的反應卻是立即禁止口罩輸出大陸，並且在病毒已經由世界衛生組織正式定名為「新冠肺炎」的情況下，硬要使用「武漢肺炎」的說法。

在後續發展上，當中國大陸已經明顯控制住疫情，相對比其他國家安全的情況下，台灣官方對於大陸入境旅客的限制和對待，就是比其他國家來得嚴格，一副中國大陸就是次一等地區的模樣。

在疫苗採購上，本來東洋製藥已經和上海復星集團談成了一定條件的合約，卻因為民進黨自己人內部搞破壞破了局。台灣官方想要繞過復興集團直接和德國BNT洽購疫苗，因為違反商業規則碰了壁，就反過來指責大陸方面政治干預，阻撓台灣取得疫苗。大陸方面願意協助台灣取得復興集團所擁有的疫苗之後，陸委會又說人家是「假好心」。

這一路下來，其實大家都心知肚明，民進黨根本無意藉由疫情防治向大陸方面釋出善意，他們只想要利用新冠肺炎來醜化大陸，作為炒作反中的籌碼，並突顯台灣官方「超前部署」的得意嘴臉。當台灣還是防疫「模範生」的時候，這套操作手法倒也一定程度達到了民進黨的政治目的。

然而，風水輪流轉。如今，台灣疫情爆發，光環殞落，國際形象崩壞，反而是中國大陸成為防疫模範生，在有效控制住疫情之際，對內有序地施打疫苗，對外捐助和出口了全球大多數的疫苗，成功地發揮了大國影響力。

處境窘迫的民進黨不思順勢而行，想想如何推進兩岸良性互動之道，反而逆勢而行，發動1450，繼續鼓吹反中情緒。甚至於有人使出「反串」賤招，自導自演、自拉自唱地誣指大陸方面介入，想要藉由炒作「國安危機」，來轉移大家對蔡政府防疫破功的注意力。

面對現實，為今之計，接受大陸善意，早日取得足夠的疫苗，應該是防治疫情較好的辦法。拜託民進黨，別再耍弄反中賤招了。（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※