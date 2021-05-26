自居網路資訊認知戰指揮的沈伯洋與司法認證為網軍的楊蕙如，於5/24在臉書對談，沈指出：「（大陸網軍）開始攻擊…會到5/28」，楊回答：「現在才開始要『抓』，你辛苦啦～」當天即發生林瑋豐反串事件，先以假名到PTT扮演中共同路人發假訊息，再以本名指控PTT接棒中國認知作戰攻擊。

王定宇在下午立即左右開弓，一面依據林瑋豐一人飾兩角的文章「抓」PTT，警告「我們已經要求相關單位儘速查處。」。另一面預告，他「抓」到一個「即將」出現的假教育部網站。但到了傍晚，PTT發現是林瑋豐本人自導自演認知戰。他與妻子長期在PTT上帶風向，林這次反串中共同路人，過去反串韓粉。林妻楊敏為民進黨網路社群中心副主任，職責為：「培養社群種子教官，向支持者下指令，在特定議題上塑造政黨形象。」

沈伯洋暗示可控制各外國平台，不料，純台灣的PTT平台還有自癒力，揪出不法。王定宇為何會預先知道「敵人」祕密作戰、沒有公開的網站？令人好奇，不過沈伯洋預告到5/28的戰爭，也提前結束了吧？

整個過程不外兩可能：第一、採用納粹「消滅波蘭模式」作戰，為組織性犯罪？第二、為鑽營名利的側翼、惡質政客、與職業網軍各自為政的巧合？不論哪一種均已觸犯多種法律，司法單位應傳喚各當事人作適法處置。

納粹消滅波蘭，先由宣傳部放出波蘭將進攻德國的假訊息，再由德軍換穿制服反串波軍攻擊德國。接著，幕後的希特勒作了一個非常特殊的決定，指令風評最壞的將領進攻波蘭，該人殘忍無道，以毫無軍紀的燒殺姦掠震懾波蘭人民。如果本案出於這個劇本，顯示該組織繼承了納粹一切詐騙與操作的技倆。

沈伯洋自稱擁有一個資金來源不明，權力龐大組織，「我們建立一套『雷達系統』，給FB、Google等，他們就可用演算法讓那個訊息沉到下面去。」在戒嚴時代，查封雜誌還要辦份公文，現在「轉型追究」還知道負責人。沈則推動越過司法程序，無形中消滅特定言論，同時隱匿加害人。

沈伯洋經常放假訊息，最有名的就是「瑞典哥登堡大學報告」：受「外國假新聞」侵害的國家，第一名是台灣。沈習慣作沒有證據的指控，譬如「製作長輩圖…，之後再作假新聞。」「村里長群組當中有許多…，可一路查到解放軍。」「媽祖遶境也是地面滲透重要的一環」，既然已經查到，為何不法辦？實全部都是對自己人民打仇恨恐懼的「認知戰」。

更具體的就是沈為楊蕙如掩飾，在證據確鑿下，竟推到：「大阪關西機場事件，該假新聞源頭是河南網紅。」沈明知憲法保障言論自由、聯合國保護資訊流通，仍然違背良心，擔任了關閉台灣已極少自主電視台的劊子手之一。

「全彩」論壇曾經請教過唐鳳政委：沈哪來的錢？哪來的權？為什麼可以影響外國平台？唐鳳回答不知道。或許存在一個更可通天的祕密組織，但基於許多側翼積極表功以求民進黨分肥的事實，也無法排除是幾個人自吹自擂的鬧劇。（作者為大學退休教師）