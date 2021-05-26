隨著確診數目頻創紀錄、死亡人數快速攀升，又讓國際看見台灣，驚覺舉世無雙的「嘴遁防疫」已然破功。當然，我們內部此刻已經忙得昏天黑地，沒有餘力去回應「國際訕笑」，只是人民何辜，讓政府「超前部署」一年半，竟換得「疫情猛爆」的無奈。

當高確診數字已成常態，人民從恐懼驚慌，慢慢地變得麻木無感，甚至為了生活餬口，不得不從事各種地下經濟活動，破口將永不止歇。民眾是依照政府的指示過日子，泡泡旅遊、演唱會熱情開唱、宗教遶境，這一切讓我們失去了警戒心。

身為防疫第一線的醫療人員，我們內心除了焦慮還是焦急，只懂得大內宣的政府，竟禁不起一次小小的試驗；中央的防疫思維及動員能力，還不如地方政府。更令民眾憤怒的是，中央慢也就算了，還扯地方政府後腿。如今，醫療滿載幾乎接近崩潰邊緣，指揮樞紐的腦海仍舊一片空白。

26日台中榮總已整理出97床隔離病床供北部確診者治療使用，醫療界傾全力要幫助病人，但我們能撐多久？

醫界強烈呼籲：重症強化治療、有症狀者專責醫院收治、分艙分流、輕症含無症狀者經醫師診斷後不入院。指揮中心做到幾成？

「世界看好了，兩周內，解除三級警戒」，「膨風防疫」的牛皮一吹就破，就快要進入3+1級了，牛不必再吹了。當前唯一要做的事就是贏過病毒，唯有嚴厲堅持所有的防護措施，減少移動、拒絕接觸，才有機會讓疫情慢慢趨緩。而阻絕人與人交流是截斷傳染途徑的最好方法。

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