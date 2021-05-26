壞事幹多了，總有出包的一天。綠營網軍側翼林瑋豐「反串」紅色攻擊政府，以此「證明」中共對台認知作戰確實存在，讓其他側翼大舉撻伐，綠營民代、媒體紛紛示警，再由總統批判中共對台進行認知作戰，呼籲民眾對「假消息」提高警覺。這套手法正是民進黨長期以來進行認知作戰的慣常手法，自己先「反串」作賊，然後大喊抓賊，萬一被質疑作假，就推說是個人行為，與黨無關，至於已經產生詐騙的果實，則笑納之。

中天新聞台深受其害

這個操作模式是先蓄意造假，再鼓動網民，讓其效應擴散，致使無辜者蒙受損失，達到執政當局自我宣傳與醜化對手的反宣傳效果。造假先得分，反擊再得分，真正是「雙贏」，也就是贏了兩次。這樣的認知作戰手法不僅用在大陸身上，也用在內部在野黨與異議者身上，中天電視就深受其害。

中天電視被關閉之前，民進黨政府多方營造中天可殺的輿論，為了將其染上「紅媒」假象，網路上出現許多看似中天電視的新聞橋段，內容都是為中共宣傳或謾罵民進黨政府的誇張言論，上面打上不顯眼的「中大新聞」標誌，讓觀眾誤以為就是中天新聞，被揭發時卻辯解那不是中天，只是kuso的網路娛樂效果。

類似抹黑手法，民進黨一用再用，只是一直未被公開揭穿，這回中央黨部網媒主管的丈夫，林瑋豐被逮個正著，民進黨仍然推得一乾二淨，但事實明顯，不容抵賴。這回如果未被揭穿，大陸對台施展認知作戰的負評將深入人心，民進黨政府展開反認知作戰的必要與功績，將獲得民眾肯定，蔡政府防疫不力而遭民眾強烈怨懟的壓力將可舒緩。效益如此宏大，民進黨早就嘗過無數甜頭，當然故技要一再重施。

民進黨三不五時就指控大陸對台進行認知作戰，各方多認為這是「作賊的喊捉賊」，而且是雙重作賊，一方面是自己大搞認知戰反指對方高認知戰，另一方面還假造對手搞認知戰的證據，並公諸於眾，既能激起民眾同仇敵愾的情緒，又能彰顯政府護台有力的美名。民進黨政府透過這種自導自演造假手法的運用，在民意的塑造上已經取得「豐碩」成果，在反中情緒的營造上、反國民黨及抹黑政要的民意塑造上、在騙取民眾支持民進黨政策與政要的好感上都收穫滿滿，這個把戲甚至已成民進黨奪取政權、誘導民意及保有政權的必殺絕技。

搞側翼網軍斬首戰法

民進黨靠宣傳起家，正面自我表揚與負面醜化對手都很專精，猶有不足，進而組織網軍發展宣傳戰斬首戰法。這種新型網路戰法始於2018年地方公職人員選舉慘敗，面對民眾對其執政績效極度失望，韓流浩浩蕩蕩，為了起死回生，乃全力擴充網軍，精進作戰方法，提升作戰能力。首戰就擊潰黨內挑戰蔡英文的賴清德，大獲全勝，接著又抓住習近平關於九二共識與台灣方案的講話、香港爆發反修例群眾抗爭活動兩大契機，極盡扭曲事實能事，進行宣傳與反宣傳，很快翻轉民意走向，重新在民意歸屬上占上風，最終在總統與立法委員選舉中大獲全勝。選後伺機掌握更多行政資源，側翼網軍更是囂張橫行，到處部署「蟑螂窩」，從政府文宣部門、媒體、網紅到潛藏暗處的1450，陣勢既廣又深，手法精巧凶殘， 所以屢建奇功。

民進黨的網軍作戰布陣隱密，一般民眾難窺其奧，對於接收到的訊息常信以為真，久而久之就被徹底洗腦，對於訊息真假與事理是非失去判斷能力。一旦民眾被執政者操控成為順民而不自知，很容易霸凌不同意見者，壓制不利於執政黨的訊息與意見，而執政者濫用國家資源，藉端借勢進行認知作戰，讓在野黨備受壓制與霸凌，失去平等公平的競爭地位，兩者都將對民主政治造成嚴重損害。

民進黨豢養網軍，弱化民智、損壞民主，已經到了無法無天的地步。為了護衛民主，珍惜台灣民主的人都應起而反制，揭發其惡行，揪出為非做亂者，並保持敏銳的判斷力與清晰的思辨力，提高對於民進黨的認知作戰的免疫力。