國內疫情爆發，累計確診已迅速突破6000人，民眾人心惶惶，企盼中央流行疫情指揮中心能及時取得疫苗，畢竟施打疫苗才是真正有效的防疫措施。

手中握有全球最大數量疫苗的美國，日前表示將對外釋出8000萬劑，讓不少國人燃起希望，敦促蔡政府趕快積極向美方爭取。不料，美國在台協會（AIT）處長酈英傑面對記者詢問時回答，台灣確診人數相比全世界仍算低，他還強調，對台灣防疫有信心。

許多人解讀酈英傑的這番話，認為意思就是台灣恐怕不在美方疫苗提供之列。日前，衛福部長陳時中曾與美國衛生部長貝西拉進行視訊會議，美國衛生部事後在官方的推特上表示，肯定台灣對衛生安全的諸多貢獻，將協助台灣取得疫苗並支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會。

這段話說得相當空洞，美方根本沒有任何具體承諾，然而，當時蔡政府大肆宣傳，彷彿台灣很快就可以取得美國疫苗，不料，短短幾天後就被酈英傑給無情打臉了。

就在台灣疫情急速升溫的前2天，陳時中在5月13日投書英國媒體提到，台灣是全球防疫最成功的國家之一，希望能幫助全世界建立良好的醫療體系。這些話如今看來真是諷刺。

既然蔡政府老是四處嚷嚷說台灣防疫好棒棒、是國際的模範生云云，那美方只是口頭誇獎個兩句，卻沒有任何實質的幫助，似乎也不為過。然而，做為最忠實的小跟班，台灣對美國言聽計從，萊豬、軍購通通照單全收，到頭來卻連疫苗都分不到。

「美」夢落空，除了滿腹委屈，蔡政府實在應該好好想想，所謂台美關係史上最好，是不是一種自欺欺人的假象？