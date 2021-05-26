楊鎮浯縣長強調，目前已談妥的防疫旅館逾100間，一切都有完整準備。（縣府提供）

為因應台灣本土疫情爆發，金門縣政府於日前宣布，規畫針對「搭機來金旅客與返金鄉親」採取配套措施，自24日開始，凡搭乘飛機至金門航空站的所有旅客，應提供3日內新冠肺炎檢驗之陰性報告，若無法提供需配合縣府於尚義機場航空站設置之篩檢流程，進行快篩。若結果為陽性，需配合防疫人員安排，搭乘救護車至金門醫院就醫。這是考慮到金門醫療設施與人力不足，十分妥適的作法。

但是，衛福部卻堅持「不准普篩」的立場，聲稱此舉違反《傳染病防治法》等相關法律規定。金門縣政府未正式告知並提出書面申請即逕行公告於先，又經指揮官於當晚親自致電溝通仍不依法完備程序於後，故依法撤銷違法處分之公告，以維法制。

換言之，不准就是不准！即使是離島，也不可因地制宜，全台均無例外。金門縣政府則回應，在5月18日即已發函中央流行疫情指揮中心，5月21日再度函文，建請同意在尚義機場設置快篩站，但均無回應。由此可見，中央不是太忙，就是對地方的特殊處境，根本無暇他顧。但它卻又在事後出面制止，並強行拆除金門機場的檢查設施，無怪乎楊鎮浯縣長駁然大怒！這正是中央集權霸道、官僚主義專橫的顯現，也是當前中央流行疫情指揮中心被民眾普遍詬病之處。

據美國媒體彭博社報導指出，「自滿讓新冠肺炎侵蝕了台灣唯一的防線。」台灣的想法與全世界不同，不進行篩檢的原因是因為擔心偽陽性會浪費醫療資源，但其他國家卻是擔心偽陰性會讓感染者在社區中傳播。果然，這些潛伏的感染者正迅速傳布，而且一發不可收拾。

相對的，金門縣的作法卻是提前防疫、安全第一，生命價值高於一切，值得稱道！這是擔心離島醫療設施及人力不足，必須謹慎應對、超前部署的正確作法，它也符合《中華民國憲法》第110條規定，「左列事項由縣立法並執行之：一、縣教育、衛生、實業及交通。」換言之，這是金門縣的衛生措施，是符合憲法規範「均權制」精神的作法。另外，憲法第111條也規定，「如有未規定事項發生時，其事務有全國一致之性質者屬中央，有全省一致之性質者屬於省，有一縣之性質者屬於縣。」足見中央流行疫情指揮中心並未考慮各地的不同環境與條件，這真是中央集權對地方自治的霸凌！

但是，現在輿論卻拒絕再繼續「順時中」了。由於離島醫療資源確實嚴重不足，陳時中堅拒普篩的作法已導致民怨沸騰，怒氣沖天；金門在台各同鄉會也鄭重發表聲明，譴責陳部長究竟「是何居心」？因此，日昨中央流行疫情指揮中心終於改弦更張，允許金門、連江和澎湖三離島得設立自願篩檢設施，將疫病阻絕於機場和港口之外。

但是，中央的顢頇、囂張與僚氣依然未改！對於南投縣政府表達向大陸購買疫苗的意願，照例表態峻拒。這究竟是為了保護疫苗製造商與中間掮客的利益，還是為了保留面子，堅拒救亡圖存，人命第一？只有無語問蒼天了。

（作者為中國文化大學教授）