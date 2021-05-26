美國周前公布4月的通貨膨脹數字，沒有經過季節調整的年增率達到4.2%，遠超過預期的3.6%，一度引起美股大跌。目前股市大致已恢復，但對於通貨膨脹的疑慮還在；全世界都關注這是否會影響美國央行的貨幣寬鬆政策。不要講利率，光是美國央行每個月還繼續用美元1200億額度入市購買美國債券一事，如果開始減少，立刻會對全世界金融市場形成重大的震盪。

過去很長一段時間，美國和多數國家一樣，都不擔心通貨膨脹而是擔心通貨緊縮。美國可以享受長期的物價安定應該是有兩個重大的因素使然，一個是中國大陸製造業的崛起，從最終產品生產的擴張開始，擴及中間產品也就是原物料；因為各省互相競爭，幾乎每一項原物料都發生產能過剩，價格的長期趨勢走貶，使得中國製造變成了「通貨緊縮」的代名詞。對中國大陸而言，雖得到了若干就業擴張的好處，從利潤的角度來講其實得不償失。

另外一個重要因素是資產市場。一般所謂的通貨膨脹指的是消費者物價指數，與GDP平減指數息息相關。但我們不要忘記，市場中除了GDP的交易以外，還有比GDP大出非常多倍的既有資產轉手交易和衍生性交易，包含既有的房地產還有股票。美國央行幾十年來大多時間採寬鬆政策，大幅增加了貨幣的供給，但誠如名學者理查維納（Richard Werner）所言，其中很多拿去做資產而非GDP相關交易。所以全世界都看到資產價格膨脹，但沒看到通貨膨脹。

現在這兩個因素，都可能發生結構性的改變。中國大陸的原物料供應方面，最大的改變是中國已經宣布要在2050年達到碳中和，在2030年前達到碳達峰，有些產業則被規定必須提前。大陸排碳最大、占了全部排碳15%的鋼鐵業，已經接到命令，在2025年就要達峰，而到2030年就必須減碳3成。事實上大陸第二大鋼鐵生產商在河北省唐山市的工廠，由於要控制空氣汙染，也為了減排，已經決定要關閉，幾千人將被裁員。類似這樣的做法，會在大陸各省市一波接著一波地看到，而且不限於鋼鐵，會擴及其他的行業，包含石化業。

大陸是全世界最大的粗鋼生產國，占全世界供應量接近6成，如果照有些來源的預估，今年的產量將下降3到5成，大家可以想像，會對全世界的鋼鐵供應造成什麼樣的影響？莫怪鋼價已經漲翻。當然，許多原物料價格的波動很大，暴漲之後可能回檔，未來數月可能回跌，但是，除非減碳政策改變，長期趨勢將是走升。對大陸本身而言這不一定是壞事，因為這是降低產能、提高利潤最有效的步驟，但是對於全世界過去2、30年來享受大陸超級產能所提供的便宜原物料的時代，恐怕就要開始轉變，而且這個轉變會是永久性的。所以減碳這件事誠如比爾蓋茲所言，其實會改變所有人類的生活方式和產業結構。

對通貨膨脹產生抑制的第2個因素，也可能改變，就是對資產的追逐可能外溢到對名目GDP的需求。例如美國對新房屋的需求居高不下，就導致木材價格急劇上漲，進而影響其他各行各業。目前為止，大多數的評論者都認為4月分美國通貨膨脹率會是一個暫時的高峰，到了5月或6月，漲幅會逐步下滑，不會像4月的數字這麼嚇人。這個預測有可能成真，因為很多原物料價格已經從4月的高峰開始回檔。

但是我們千萬不要忘記那頭很大的「灰犀牛」，還會繼續地向我們走來，所有原物料的產能和價格都將受到長期而巨大的影響，無法回頭。這頭慢慢地向我們走過來，總有一天會全盤改變我們生活和就業，世界上最大、最牛的一頭灰犀牛，也是人類不能不面對的犀牛，就是減少排碳；我們不能不認真對待。

（作者為東吳大學巨量資料管理學院講座教授）