三級警戒快要14天，台灣人親身感受到疫苗的重要性，南投縣長林明溱希望由地方來向上海復星購買BNT疫苗，被蔡英文立馬駁回。

民進黨之心，路人皆知：寧願不靠老共而防疫失敗，也不能因為老共而防疫成功。現在台灣人民的心情，一個是很氣，怎麼會有這種政府？氣完了才發現，原來當政府獨裁的時候，所謂的民主台灣，人民居然「一點辦法都沒有」！

這不但是證明了台灣民主的破產，也強迫我們去思考，到底民主跟專制的界限在那裡，蔡英文跟她眼中的「獨裁者」蔣介石又有什麼差別！

行政院說，應該是大陸放手，不要干涉台灣向原廠採購疫苗，言下之意，大陸寧願看著台灣三級警戒，也不放棄手中的代理權。真相是這樣嗎？大陸不斷說要給台灣疫苗，民進黨除了回罵假好心，寧願看著台灣三級警戒，也不向大陸的代理商購買疫苗，還不准地方自行購買。

前有金門縣要快篩，中央先是直接拆台；後有南投縣要買疫苗，中央直接駁回，不准就是不准。什麼地方自治、什麼人命關天？台灣民主，朕說了算！

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