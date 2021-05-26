美國在台協會（AIT）處長酈英傑卸任前送給台灣的大禮，居然是肯定台灣防疫有成，所以美援疫苗還要「再討論」。可憐的台灣人，萊豬都吃了，軍火也買了，還換不到美國爸爸的疫苗，請問蔡英文總統：妳對得起台灣人嗎？

事出必有因，蔡英文政府執政五年，一再強調台美關係所謂「史上最好」。但好笑的是，日前520民進黨發布的「十大政績」，居然沒有包括台美關係，那外交部過去這五年一再發布美國參眾兩院的友我聲明和法案，都是講假的嗎？可見民進黨也很清楚，台美關係確實拿不出來吹噓。

檢視台美關係的具體指標，不外乎「簽證、經貿和安全」。被民進黨污衊為「中共同路人」的馬英九政府，2012年10月拿到美國免簽證待遇（全球第37個）；2013、2014、2015年連續三年與美召開「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議；8年任內對美軍購總額達201億美元，遠高於陳水扁任內的84億美元和李登輝任內的162億美元。

反觀蔡政府執政五年，TIFA會議在2016年開過一次後，就停開至今，現在換拜登政府上台，有聽說要再開嗎？看似不斷對美軍購，但內容多為後勤補保或技術支援，若真要拿主力戰車或多管火箭來說嘴，馬英九任內還有愛國者三型飛彈系統、派里級巡防艦和黑鷹直升機呢！當年美國國防部安合局（DSCA）公告時，好像也沒看馬政府露出蔡政府那種中樂透頭彩，喜不自勝的嘴臉。

民進黨整天誇耀台美關係有多好，可簽證、經貿與安全，沒有一樣超越馬政府。還不只這些，今年的世界衛生大會（WHA）一樣進不去，美國有出手幫忙我們嗎？台灣真正有實質參與WHA大會的時候，其實還是馬政府時代，那時民進黨還痛批以「中華台北」名義的觀察員身分，是親中賣台、矮化國格。

結果換自己執政後，2016年世界衛生組織寄發的邀請函，白紙黑字寫是基於「一中原則」，當時的閣揆林全居然說雖然不滿意卻可接受，然後就再也沒有進去過了。請問這時候，民進黨自我宣傳「關係最好」的美國爸爸在哪裡？

現在新冠肺炎疫情大爆炸，眼見台灣每天確診數和死亡數不斷飆升，美國駐台代表還在高談闊論肯定台灣防疫作為，不知道是眼睛業障重，還是腦迴路異常？美國現在疫苗多到大賣場和藥局隨到隨打，還可以快樂選擇要哪個牌子，多到滿出來的疫苗，卻都不願給我們，那麼請問台海真有事時，美國會派兵馳援嗎？

美國去年總統大選，川普和拜登一路廝殺戰況膠著，蔡政府從一開始就判斷錯誤，押寶川普，結果是拜登勝選。即使蔡政府強調自己跟拜登政府的關係和跟川普政府一樣好，但拜登上任到現在，仍未見給台灣什麼實質的優惠。難怪已有耳語傳出，美國不願在此關鍵時刻伸出援手提供疫苗，是在對蔡政府押錯寶的秋後算帳。

去年川普政府的美國衛生部長阿扎爾訪台，只有萊豬、沒有疫苗；等到拜登政府的衛生部長貝塞拉與衛福部長陳時中視訊，也只是表達「對台灣獲取疫苗的支持」，結果酈英傑臨去秋波掀底牌，原來什麼都沒有。奉勸蔡英文和民進黨，以後少吹噓什麼「台美關係史上最好」，講再多、再漂亮的話，沒有疫苗，一切都是屁。

（作者為民間軍事研究者）

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