工作的忙碌或多或少掩蓋了女生所帶給我的哀傷，令我在無數個日夜以拼搏作為填充。而當初信誓旦旦的堅持，經過這一次漫長而徹底的失敗後，終於偃旗息鼓。我開始等待新的感情，相信認真的投入可以換來值得的人。新的開始，也讓我覺得可以借此脫離失敗的過去，迎來不同的生活。只是，當我努力付出時，我依然無法左右任何結果。

2019年的年底，我經歷了一段短暫的感情。雖然最後無疾而終，但竭盡全力地付出，讓自己遍體鱗傷。這段經歷使我灰心喪志，也導致我對生活產生厭倦與懷疑。不可思議的，絕望心境中的我，竟突然想起了女生。此時的我們，應該已經徹底斷絕聯繫將近2年。如果沒有意外的話，可能是這輩子都不會再有聯繫。

我想起她，說不出原因，也絕不是在當下的遺憾中緬懷過去的遺憾，而是覺得似乎應該跟她聯繫一下，不為任何目的，只是單純地像朋友一樣寒暄。我立刻告訴之前熟識的長輩幫我打聽，長輩並沒有表現出訝異，而是立刻就幫我問到女生正在香港工作。香港，緊鄰我所在的城市，我也沒有想到女生距離我如此的近。只是她身邊並沒有我認識的人，無從知道女生具體的行程。

於是，像碰運氣一樣，我選擇在週末去她會出現的社區。但即便我一連去了兩次，都沒有見到她。冉冉升起的希望又再度落空，可能是上天為了避免我們雙方在見面時的尷尬，刻意錯開了我們的時間。無奈之下，為了禮貌性表示已經到訪，我在臉書上重新向女生傳送了添加好友的請求。不過請求一直沒有回音，我也就逐漸淡忘此事。

到了2020年春節前夕的一個夜晚，像往常一樣，我從公司回到住處，正卸下疲憊準備休息，看到臉書上有新增好友的通知，竟然是她！毫無防備，原本以為不會再見到的名字，就這樣出現在了我的眼前，陌生而又熟悉，一下子勾起許多回憶。這距離女生第一次明確拒絕我的時候，確實已經過了3年。曾經覺得無比漫長的3年時間，如今說來竟已成往事。我暗暗地安慰自己，她果然沒有騙我，也說話算話，非常守時。

原來她近期也經歷了一段失敗的感情，聽說最近我有到訪香港，或許是出於感動，就決定主動聯繫我。兩個人在相近的時間遭遇相似的苦惱，不約而同地想到對方，不得不說是命運的安排。而我追求她4年多，第一次收到她主動傳送的訊息，令人百感交集。這次聯繫，不僅讓我們的友誼失而復得，也終於確認了我們的關係。（《從陸生到陸配，我和台灣女生的那五年》之六）（陸配吳先生/台大畢業陸生）

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