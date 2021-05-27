聯合版始終供不應求，經常上市一、兩個小時內就銷售一空，就連報販也買不到報，於是大報販抬高售價，小報販以更高的價格在街道兜售，有些異想天開，在碼頭和大街上收購別人看過的報紙，再轉賣他人，定價五分的報紙漲了一倍以上。為了舒緩亂象，七月一日開始增加數量，由兩萬多份提高到最高三萬八千份，每份定價由五分提高至六分，並函請憲警，取締哄抬價格行為。

天鵬掌管的廣告部門，天未破曉，櫃台外已大排長龍，好似名伶演劇，觀眾爭先購票般。大轟炸後進行大疏散，市民、商店與公司行號大多遷移至鄉間，尋人啟事、遺失聲明等廣告眾多，還沒有到辦公時間，就有許多心如火焚、搓手頓足的排隊人潮。通常第一天交登總要到第三天才能登出，有時無法應付，只好暫時停收一、二日，絕對不會為了盈利而擴充廣告版面，並且拒絕刊登一切有「毒素」的廣告，例如花柳、梅毒與惡意攻訐之類。

戰時紙貴如金，平時每令十幾元的報紙，市價已達六、七十元，並持續上漲中。聯合版一張紙也沒有，天鵬從早到晚，東奔西走，四處張羅，初期紙張向《時事新報》、《國民公報》及正中書局借用，往往只能勉強維持幾天，多方交涉後，由中宣部出面向貿易委員會商議，將先前運存昆明的捲筒紙，載至重慶，才順利取得紙張，每令四十多元，聯合版意外出現盈餘，若照市價購紙，虧損將嚴重到無法收拾。

聯合版為戰時首都惟一報紙，然而冒著生命危險的工作人員，待遇比原服務報館還少。編輯人員輪流工作，只略發車資；各會委員除主任委員及兼負一部分責任者略支車馬費外，其餘為無給職，膳食由會中供給。經理和編輯兩部門人員加起來大約一百五十人。

如此艱困環境下，聯合版卻是有史以來將輿論的力量發揮到極致者。戰前內憂外患，輿論鼎沸、譁眾取寵：政府缺乏足夠的應戰實力；共產黨以抗日號召民眾；日本軍閥以防共要挾國民政府。一直到宣布長期抗戰後，紛歧龐雜的言論才漸趨統一。中宣部組成社論委員會，由部長主持，每週開會三次，報告時局、判斷情報、決定社論題目，推派執筆委員，撰寫聯合社論，展現團結、刻苦、奮鬥之「重慶精神」。

中央期許聯合版維持運作，持續發行。外在的刻苦環境皆可克服，反倒是內部人事複雜，超乎想像。工作人員生命時刻處在威脅中，經常萌生不如歸去之感，偶爾意氣用事、草率行事。另外，各報意見分歧，《新華日報》一再要求提早復刊，「七七」紀念日時獨立發行特刊，有意繼續發刊。

劉光炎回憶，編輯人員代表的報紙五花八門，各逞其能，各標立場，不肯從屬一尊。《新華日報》擅長宣傳，總是抓住各種機會在標題和附註上大做文章；《大公報》總編輯王芸生眼高於頂，膽子卻極端的小，偏偏每次當班都遇到大轟炸。一次，王芸生在陝西街的防空洞躲警報，因為人太多，空氣不夠，洞內上千人拚命往外__跑，推擠中，弱者倒下無法起身，強者往上踩過，王芸生個子矮，洞口又高，頭上被許多人踩踏，幾乎嚇死，推說有心臟病，躲到離市區一百多里的北培溫泉區，再也不來聯合版上班了。

如何整合？實在棘手！簡直是天鵬近二十年新聞生涯中，最艱鉅的一段。在聯合委員會中，天鵬建議：一、戰時有必要集中輿論力量，實行合理分配，將性質相近報紙合組成一報，戰爭結束後，各報可依原來狀況復刊；二、為解決大都市「報剩」、內地「報荒」情況，政府必要時應適當分配各報出版地點。然而聯合版十家報紙各有特點與背景，整併不如疏散容易，何報應留？何報應遷？斟酌再三，難以決定，只好順其自然。聯合委員會第十四次會議決定八月十二日結束，十三日各報復刊。

聯合版從五月六日創刊至八月十二日，歷時九十九日，譜寫中國報業史上最輝煌、最值得紀錄的樂章。劉光炎直指，新聞界全才天鵬功勞最大，不但在大學教書，又會編報寫作、更具備文人普遍欠缺的營運管理知識，最重要的是擁有過人膽識、蹈鋒飲血，死守老營，日夜不離。《大公報》特派員陳紀瀅說，天鵬實為聯合版唯一舵手，其餘的人皆是船伕；他也是光明製造者，其餘的人都是湊亮的；聯合版在天鵬的掌舵下，反映出急難中存亡與共的精神，是新聞史中值得大書特書的事蹟。

馬星野形容，重慶被轟炸，日以繼夜，鬼哭神號，流血浮丘，如果人民沒有報紙看，必定謠言四起，民心士氣備受打擊，在此危急時刻，天鵬毅然決然接受聯合版總編輯重責，人家可以逃警報、避鄉間，這首都唯一的總編輯卻要冒生死之險，坐鎮危樓，讓人打從心中佩服。法學專家阮毅成稱讚天鵬立論公正，謀事忠誠，臨危不亂，具有報人的堅貞意志與頂天立地精神，立德立言，將傳之永久，成為典範。

陳布雷奉命嘉獎天鵬，蔣中正特別召見嘉勉。葉楚傖封天鵬為「筆軍總司令」，題聯合版合訂本：「此一戰役，天鵬同志出入敵機彈雨中，以紙彈殲敵，寫下輝煌之一頁」。贈詩：「人情重故舊，天意在春秋，燕婉心千里，乾坤花一樓。文章宜並世，兒女亦同仇，會乘鐃歌發，輕揚下瀨舟。」（系列完）