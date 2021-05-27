一、邊打邊談的戰果

1946年是國共邊打邊談的一年，1947年是國共只打不談的一年。邊打邊談這年，國方打佔優勢，談則無成。只打不談的這年，打則由優勢轉為劣勢矣。大陸學者金沖及著有《轉折年代─中國的1947年》，是就共方而言。反之，在國方來說，便是「挫折年代」了。

根據統計，在關內的河北、山東、山西、陜西、熱河、河南、甘肅、寧夏、江蘇、安徽、綏遠、察哈爾等十二省區，從1946年1月13日到1947年3月20日，共方佔有的四百一十座縣城中，國方收復一百九十八座，佔48.2%。這十二省總共八百零二座縣城，共方尚佔二百一十二座，國方則佔五百九十座。共方的二百一十二座縣城中以河北(七十三) 、山東(六十三)、山西(四十一)、陜西(十四)為多。面積國方為2,172,103平方公里，人口為136,743,951人。共方面積418,497平方公里，人口為51,967,049人。

關外方面，從1946年1月13日到1947年3月5日止，東北九省總計一百五五座縣城中，共方佔有一百零二座，分別是遼寧一、安東五、吉林十一、松江二十一、合江十八、黑龍江二十三、嫩江十六、興安七。國方佔有五十三座，分別是遼寧二十四、安東十、遼北十、吉林九。在九省中，國方僅有四個省的全部或一部份。共方則有八個省的全部或一部份。面積共方為763,105平方公里，人口為15,980,286人。國方為260,541平方公里，人口為18,348,643人。國方佔有的縣城和面積雖較共方為少，但均為人口稠密及資源豐富地區。

國方1946年戰局的好轉，主要是在下半年，這半年的戰果，據參謀總長陳誠1947年1月8日向國民黨中央之報告：

去年(1946) 7月以前，我軍完全處於被動，7月以後，共產黨打我們，就給予反擊，總算還能達成任務。四平街收復以後，12月(按：為10月)間又收復了安東。華北方面，最大效果是收復冀東與張家口。蘇北只有一縣未經收復。隴海線魯西也大部份收復。一般說來，軍事上很順利，收復的有一百五十多縣，土匪傷亡大概在三十萬左右，投誠自首的有九萬多。

又據陳誠同年3月17日向國民黨三中全會的報告，自1946年1月至1947年2月止，共軍負傷者為604,667人，陣亡者337,088人，被俘者74,170人，投誠者134,800人，總計1,150,725人。

共方的戰果是從1946年7月至1947年1月的七個月作戰，殲滅國軍正規軍五十六個旅，七十一萬餘人。平均每月殲滅國軍八個旅。到這年7月，殲滅國軍九十七個半旅，七十八萬人，保安部隊等雜牌軍三十四萬人，共一百一十二萬人。

二、國共雙方兵力概況

進至1947年，中共的兵力和戰力，已相當強大，據國防部長白崇禧9月初的報告，共軍總兵力為860,150人，包括野戰軍613,150人，軍區部隊247,000人。野戰部隊戰力較強，軍區部隊等於第二線部隊，是整補的。就地區分，關外有444,000人，關內有416,150人。關外的東北民主聯軍由林彪統率，野戰軍有399,000人，軍區部隊45,000人，包括韓共、日軍及東蒙自治軍。對國軍有五次攻勢，第五次規模尤大。關內方面，主要戰場在山東，自1月份起至6月底止，是國軍受挫的階段，損失至大，傷亡官兵達四十萬人，其中四分之三在山東，被俘的將領也不少。

據共方稍早於7月初的統計，其作戰部隊為九十萬人，地方部隊六十萬人，軍事機關四十萬人。分佈地區如下：

山東：二十七個頭等旅。

太行：十三個頭等旅，十四個二等旅。

西北：邊區六個旅，陳賡四個旅。

晉綏：三個旅，五臺九個頭等旅，四個二等旅。

東北(包括察北、冀東)：頭等、二等三十二個旅。

全軍共計一百一十二個旅(東北、山東兩炮縱，晉綏四個騎兵旅不在內)。

國方兵力，據國防部統計，至1947年3月15日止，全國原有八十六個軍，二百三十個師，已整編者五十七個軍，整編為一百四十五個整編師(師下為旅)；未整編者則有二十七個軍，七十四個師。

據共方資料，國軍的單位分佈如下：

南線：共一百五十四個旅。山東(包括蘇北)八十八個旅，太行二十六個旅，西北(包括晉南、榆林、寧夏)四十個旅。

北線：共六十四個旅。東北二十四個旅，五台及晉綏四十個旅(孫連仲十五個旅，傅作義十個旅，閻錫山十五個旅) 後方守備兵力三十個旅。

南北兩線計為二百一十八個旅，約多於共方一倍。惟士氣及戰鬥力均不及共方。（待續）