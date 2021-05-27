中國拉攏歐洲對抗美國的外交戰略正面臨重大挫折。上個星期，歐洲議會以壓倒性多數投票決定，凍結中歐全面投資協定批准程序，直到北京解除對歐盟政界人士的制裁以後。

幾乎與此同時，東歐小國立陶宛宣佈退出中國與17個中東歐國家組建的「17+1」合作機制，並呼籲其他國家也效仿跟進。

立陶宛外長表示，歐盟應該團結一致對付中國挑戰。

為什麼中國與歐洲的關係似乎突然間急轉直下？中歐投資協定前景為何？北京是否已經喪失了「聯歐制美」的機會？

旅歐國際政治研究者王慶民認為，目前還無法判斷歐洲議會投票凍結《中歐全面投資協定》的舉動是「終止」還是「中止」這份協議，但可以肯定的是中歐關係將長期處於停滯狀態。

他說：「它只能是說代表協定陷入了一個僵局，由於人權問題和現在中歐之間的利益衝突超越了合作的重要性，導致雙方關係陷入了暫時停滯的狀態。歐洲議會做為歐盟重要的權力機關，對於歐洲各國對華關係具有非常強的話語權。歐盟對歐洲議會的這個決定，也就是說給了歐洲原來那些對華溫和派，那些主張通過經貿合作，和中國建立更緊密聯繫的那一方來說是一個沉重的打擊。對於歐洲反華或者說反共的強硬派來說，是一個重大的成就。這個協議現在看來還不能說是徹底終結，但絕對是對中歐關係一個沉重的打擊。而《中歐全面投資協定》的很多具體議程也因此很難進行下去。也就是意味著中歐之間的經貿交流將會受到非常沉重的打擊。中歐關係也會陷入一個比較長時間的冰凍期。」

王慶民也認為，北京對於歐洲議會最終批准中歐投資協定一事上過於樂觀，導致了對形勢的誤判。

他表示，北京過於自信的認為中歐雙方仍然可以像過去一樣通過擴大經貿領域的合作來化解在意識形態和價值觀領域的分歧。他認為，中歐投資協定陷入僵局的直接起因是歐中雙方圍繞新疆人權和香港議題而進行的一輪相互制裁。

但弗吉尼亞大學商學院教授陳朝暉認為，《中歐全面投資協定》在臨門一腳階段陷入僵局對於雙方來說都是損失。

他表示，歐盟原本可以像過去那樣，把貿易和人權議題分開，但在美國率先就人權議題對北京實施制裁後，包括歐盟在內的美國主要盟友紛紛效仿。這導致了中歐關係陷入緊張。

不過陳朝暉也表示，在美國拜登政府延續大多數川普政府對華經貿政策的背景下，中國從地緣政治的角度上比歐洲更需要這份協議獲得批准和落實。

他說：「拜登政府大部分延續了川普政府的政策，所以說中美正常關係的發展受到了一定限制。這個時候如果中國能夠打開另一扇門，和中歐關係能夠更靠近，就會達到聯歐制美的作用。從這個角度上我是同意的。但是現在看來這個是比較困難的，為什麼呢？因為拜登政府跟川普政府的一個很大的區別就是他要聯合同盟，就是他的朋友，來共同抵制中國。」

陳朝暉表示，中歐投資協議的批准程序是否有望重啟將取決於中國能否在很多其外交政策立場上改弦更張。但他也強調，中國「十四五」制定了國際國內「雙循環」的策略或許已經顯示，北京不打算在外交上軟化立場。

旅歐國際政治研究者王慶民認為，北京「聯歐制美」的策略並未徹底破產，特別是在川普四年執政後，歐洲傾向於更獨立自主的外交路線，但未來如何發展將取決於北京是否轉向。

（本文授權中時新聞網刊登）

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