在台灣讀大三的簡圖昨晚剛剛抵達上海，開始21天的隔離。

在此之前的一周她曾2次退掉機票，花費6800台幣做核酸檢測，幾經波折終於回到大陸。

「剛開始老師說怕我回大陸就過不去台灣，拿不到學位。

後來疫情嚴重了，老師們就趕快讓我回來。」

她所在的學校，朝陽科技大學，之前爆出有20名學生在KTV同一包廂未戴口罩通宵唱歌，19日起陸續有11名學生因此確診。

據台灣陸委會統計，本學期共有6036名像簡圖一樣的大陸學生在台灣學習，他們中的有些人已順利回到大陸，而也有更多人卻因為各種各樣的不得不暫時留在台灣。

現在的他們在過著怎樣的生活？學業被影響了嗎？害怕嗎？想回家嗎？

疫情下的台灣

截至5月26日，台灣地區確診數已經破6000例，5月19日起全台各地提升疫情警戒至三級。

#接二連三的消息令人擔憂：

台灣目前已經進入三級預警，除了超市和外帶餐廳以外幾乎關門關光光，大家基本上都躲在家裡不敢出門。但據說很多本地人開始瘋狂排隊測核酸（新聞有報）。@台藝大阿軒

#確診者們就在身邊：

疫情真的還蠻嚴重的，每天都增加200多例，今天爆出來台大有學生感染，但是他不是住宿生，可問題是他有接觸過別的同學，就是還蠻嚇人的。

然後說今天台北捷運站也有三例感染，你不知道你身邊誰可能是無症狀的還是怎麼樣，有些人可能還沒呈現出來。就是心裡還是蠻怕的。

防疫的話，當然沒有說像我們那邊一樣就是那麼嚴格，其實大家都是比較自覺啦，然後就出門一定要戴口罩啊這些的。@台大紫荊

囤口罩。（作者提供）

#有人抱怨新聞更新太慢：

目前身邊的熟悉陸生，大家都很焦慮，著急回家。我們都是白天焦慮回家晚上焦慮作業，快精分了。然後每天還要熬到下午兩點才知道新增人數，新聞速度真的有待加強。@亞洲大學VV

#有人淡定寫論文：

有大陸學生幾乎天天破口大罵「陳時台」，當然也有淡定寫論文的朋友（比如我哈哈）。@ 台藝大 阿軒

自5月19日起至5月28日止，全台各級學校停止到校上課，所有學生居家學習。現在又延至6月14日。

呆在宿舍隔離、上網課是大多數陸生當下的生活狀態。

#遠程授課還算順利：

我所讀的專業不用做實驗，所以改遠程教學影響不大。可能期末考試有些麻煩，尚不清楚系所後面會怎麼解決。生活上可能出門買東西，去人多聚集的地方會有些疑慮。@台科大小可

#校園生活相對安全：

我住在學校的宿舍，宿舍裡的人明顯少了很多，但是自動販賣機裡的飲料零食很充足，樓下的跑步機和健身器材也可以正常使用。

因為我宿舍沒有冰箱，也不愛吃泡麵，所以沒有去囤貨，學校旁邊的餐廳基本都開，只是都建議外帶，學校裡的餐廳關了一部分，合作社和全家都正常開，因此吃飯是沒有問題的。每天我盡量只出門一次，買好午餐晚餐和第二天的早餐。

雖然台北的疫情很嚴重，但我一直待在學校，學校從上週末開始禁止校外人士入校，很多學生都回家了，所以學校裡面和附近的人都很少，還算安全。@台大 小沐

囤酒精。（作者提供）

#但也有學校處理能力堪憂：

以藝術類專業來說，實踐類課程幾乎無法上課，令人憂心的是學校處理能力極差，請的消毒公司隨便噴兩滴敷衍了事，很多住雅房（即不含獨立衛浴的房間）的宿舍樓有確診病例也沒辦法離開搬到其他地方住。@ 台藝大阿軒

最擔心的是……

#怕被感染也怕耽誤學業：

目前最擔心的是，去醫院做核酸怕危險，還有就是機場危險，只希望能順利落地順利隔離。其次就是怕學業耽誤，怕成績太難看哈哈哈。但是因為我比較怕死，所以就想回家了！@亞洲大學 VV

#如果真的不幸感染：

你說萬一真的不幸感染了，我們又沒有台灣的健保，挺麻煩的。雖然說有保險，但報銷就很難。就怕沒有人管，到時候回又回不來，在這邊又不知道誰來管你。@台大紫荊

校園裡、捷運站、每天買飯的街上……到處都在傳來確診消息，如果陸生們真的在台灣不幸感染，遠離家鄉和親人的他們該如何獨自面對疫情？

沒有健保卡的他們是否需要自費支付高額醫藥費？那時陸委會、海基會又能給他們提供多大的幫助？

……

誰也不知道問題的答案，只有做好防護，祈禱那一天永遠不會到來。

我想回家。

返回大陸需要出示核酸檢測陰性證明。在台灣各醫院核酸檢測的費用不同，但基本都在1000人民幣以上。是一筆不小的開銷。

由於預約人數過多，能及時約上核酸檢測也並不容易。

#花錢買平安：

安全就是氪金，台灣光做核酸檢查就要1000多人民幣，而且還要排很長的隊。返陸後還有21天隔離，之後開學返台可能又要隔離，許多同學現在都在憂慮這個。@ 台科大 小可

#5月的核酸檢測已經約滿了：

買票之前要先預約核酸檢測，不過5月的幾乎都滿了，因此我打算6月初再回來。最鬱悶的是我下午看機票還是七百五，晚上要買的時候就變成一千九了，沒想到價格會漲的這麼快。@ 台大 小沐

#不敢去醫院做檢測：

台大是可以回去的，目前有蠻多同學準備走。回去之前要做核酸檢測。我也是有點想回去，但現在整個台灣有11家醫院，台北有8家醫院都有感染了，去做核酸檢測其實心裡有點怕的。@ 台大 紫荊

可是，回家之後還回得來嗎？

去年大陸疫情爆發時，在台灣就讀的陸生曾有過200多天被台灣禁止入境的經歷，所有學習、科研工作只能通過網路進行。

正因如此，不少在台陸生擔心再次入境困難，今年春節都在是台灣度過的。

而如今台灣疫情爆發，再次封鎖邊境。

如果此時選擇回家，下學期開學陸生們還能入境嗎？

#自行承擔後果：

全台都實行遠距教學，目前我知道的大部分學校是允許學生回去，但是如果因為回去導致下學期回不來要自行承擔後果。@台藝大 阿軒

#盡量不要離台：

僑陸組寄信提醒過大家如無必要，盡量不要離台，因為怕之後入境政策變化，再回台會有難度。但我因為今年要畢業，就不會有這個顧慮。 @ 台大 小沐

「希望我們因禍得福。」（作者提供）

儘管陸生在他鄉的生活有諸多不便，但也有很多當地的老師朋友們在關心他們。

疫情之下，人與人之間的溫情格外珍貴。

無論如何，希望大家一切平安。

希望台灣早日恢復正常。

（戈雪）

本文來源：柚子鋪台灣交換生服務公眾號