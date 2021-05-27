人民苦撐盼疫苗，蔡英文回應：「疫苗採購攸關國人健康，涉及嚴格供貨、冷鏈及嚴謹緊急授權程序，因此必須由中央統籌。」陳時中諂媚附和道：「任何藥品包括疫苗，進口都要經過申請程序，新藥進來查核程序嚴謹，畢竟必須打進人體，要確定品質有效，遵循正常審查程序。」

蔡陳二人一搭一唱，卻忘記了國產疫苗，無論是高端還是聯亞，迄今都只完成了二期臨床，三期臨床實驗都還沒有做，也沒有取得WHO和COVAX緊急授權使用，這樣的國產疫苗，又經過了甚麼樣的嚴謹申請和查核程序？如何能確保國人健康？套用陳時中的講話邏輯——他們在打的，是經過COVAX認證和緊急授權的國外（包括中國大陸）疫苗，我們有興趣；蔡英文要打的，我們不敢用！

此外，蔡英文昨天推翻了前次7月疫苗到貨的說法，改口說包括外購和國產已經購買近3000萬劑，到了8月底有累計1000萬劑疫苗。7月也好，8月也罷，誠如柯文哲的質疑，撐到8月，怕是已經死傷慘重了。

按中央指揮中心的規定，即使在國外接種疫苗者，回台灣後仍須隔離14天。那麼，8月底前，即使1000萬劑經過COVAX認證的合格疫苗準時到貨，全台緊急動員，1000萬支疫苗悉數施打完畢，1000萬人還得隔離14天，請問，828的4項公投還能舉行嗎？

寧可阻卻合格疫苗，也要護航不合格的國產疫苗；寧可不進合格的現貨疫苗，也要阻擋公投。民進黨真的是視人命如草芥！

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