陳時中「哽咽」了。好文青哦，不就是有感而讓幾滴眼淚在眼眶打轉的事兒嗎？

人的眼淚分很多種。有喜極而泣，有悲從中來，有貓哭耗子，還有鱷魚的眼淚等等。從寬認定，阿中的哽咽應該是「悲從中來」。悲什麼呢？據他自己說，是悲醫護人員的沒日沒夜，是悲警察人員的疲於奔命。對阿中的「佛心」，我們能夠理解，但我們不能理解的是，為什麼他們會沒日沒夜？為什麼要疲於奔命？

如果半年前我們做好防疫措施，如果半個月前我們能有效防堵諾富特旅館的破口，再如果一年前我們能未雨綢繆、洞燭機先，不玩政治、買到疫苗，備妥病床。不但阿中可以不要「哽咽」，一些發病致死的喪家也就不會有傷心的眼淚，而眼看疫情肆虐而哀哀無告的百姓，也就不會因此朝不保夕、惶惶不可終日了。

阿中的哽咽，只能說明他能力的局限，可也正因為這個局限，可能導致疫情的無限蔓延和惡化，最後導致不只一家哭，而是一路哭的不可收拾。

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