去年新冠肺炎剛剛在中國大陸爆發，並且開始在歐美出現散發病例的時候，我就告訴我在美國和比利時的朋友，要他們小心應對。當時有朋友覺得這不過就是個流感，我嘗試努力告訴他們這次不一樣。最後他們有沒有聽進去我不知道，但至少我在警告他們這次疫情有多嚴重的時候，我絲毫沒有猶豫，也不需要保留什麼想法，完全不擔心會有其他與健康無關的「副作用」，甚至會破壞我們友誼的東西存在。

過去這一個禮拜，我每天下午兩點準時看台灣新聞直播。看著疫情不停延燒，心裡著急，卻不敢說什麼。

台灣疫情指揮中心從去年一直忙到今年，很辛苦，成績也很令人感到驕傲。過去指揮中心也沒犯什麼明顯錯誤。台灣的抗疫決策其實一直很明確：不普篩、不封城、不建方艙醫院。背後也都有一定的邏輯和證據去支持這樣的決策。但不得不否認，這些作法和世界上很多國家的作法存在歧異。

台灣現在其實是走在一條類似於歐美早期對抗新冠肺炎的路線上。不封城，不停班，將政策面上對經濟和生活的影響降到最低。過去一年已經有多個國家證明了這條相對和緩的抗疫路線帶來的結果。台灣現在想要證明給西方國家看，你們走不通的路，台灣可以走通。

我也一直真心期待台灣靠著人民刻苦耐勞精神，可以成功。校正回歸，我也相信這背後不存在所謂蓋牌、隱瞞病情的動機。這只是一種處理數據的方式，雖然它確實有可能會讓民眾對每日新發病例數產生過於樂觀的影響。

但是經過了這個禮拜，尤其看到日前金門縣政府在機場設立的快篩站被中央強制拆除以後，我發現事情變得不單純了。

金門作為一個離島，缺乏醫療資源，疫苗也短缺，在如此特殊情況下，地方政府照理說應該有足夠的權力來決定如何通過對外來人口的篩查，對疫情進行控制。中央不但不鼓勵地方對疫情管控採取相應措施，還將地方已經搭建好的篩查站拆除，這已經不是在同一條戰線上抗疫了。指揮中心已經變成某種帶有政治色彩的工具。

本來每個人都可以有不同的政治立場，有各自相信和守護的價值。但是當這些意識形態最終影響到政府決策、影響到人民的健康時，相關部門就踩到失職紅線了。金門的事件，就是明顯因為偏見產生的錯誤決策。

作為一個曾經在中國大陸疫情最嚴重的時候，在一線參與防疫工作的台灣醫生，看到過去十天台灣防疫指揮中心的防疫措施，發現他們已經失去客觀判斷的決策力時，我決定不忍了。

首先必須認清一件事：這是一場長期抗戰，接下來半年甚至更長時間，新冠病毒會存在於任何社區角落。所有需要做前期安排的（尤其受疫情影響最大的相關經濟產業鏈），越早開始越好。

台灣如果真的想要清零，單純三級警戒是絕對不足以阻止病毒擴散的。指揮中心必須儘快進入四級封城警戒，不要再有僥倖心理。

普篩有它的價值。尤其在疫情爆發期，普篩更是一線最實際的參考依據。類似方艙醫院的隔離單位是必須的。自我居家隔離已經被反覆證明是無法有效阻斷傳染鏈的。一旦快篩陽性，必須到專門機構隔離。甚至連接觸者都要考慮到專門機構隔離。

這是台灣防疫工作成敗的關鍵時刻，關乎每一條寶貴生命的生死存亡，不可不慎。我沉痛的做出以上本乎愛台灣的良心專業建議，沒有任何藍綠色彩的立場考量，單純的是為台灣要更好，敬盼有關單位能以蒼生為念，力挽疫情蔓延的狂瀾，則人民幸甚、台灣幸甚！

（作者為美國史丹佛大學醫學中心博士後研究、浙江大學附屬醫院主治醫師）

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