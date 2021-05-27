台北市長怒轟酈英傑說：「萊豬吃了，軍火也買了，死11個人不算多？」正當全台都深受新冠疫情爆發之苦，美國駐台代表酈英傑卻仍稱台灣確診數仍低，疫苗派送標準仍在討論。柯P的直白立刻在網路瘋傳，也引發高度的熱議和讚同。

注射疫苗才是治療新冠病毒的解決方案，如果8月才打國產疫苗，死傷一定非常慘重。自從全台民衆被三級防疫困守以來，每天下午2時看衛福部長陳時中的疫情簡報，幾乎成了全民行動。大家關心疫情的數字，更期待政府趕緊拿出有效的對策。但是，每天報的就是疫情，不然就是官威十足地指責地方政府，自己沒做好的事卻不准地方政府補漏。難怪網民消遣中央疫情中心的五位大員現在上演的是「五漢廢言」的戲碼。

陳時中從去年疫情在台傳播以後，充滿政治考量的腦子就一直誤信「口罩」可以讓台灣遠離疫情，天天大內宣或大外宣地講安慰劑式的故事。這種做法像極了2003年在英國普利茅斯大學的「無限的分猴子理論」，把全民當猴子耍。

統計學家都同意，只要能夠抓到一群長生不老的猴子，把牠們跟打字機關在一起，任牠們不斷狂敲鍵盤，經過很長很長時間之後，這些猴子終會謄寫出一本完美的《哈姆雷特》副本，每一個句號、逗點、「誓言」幾乎都會落在正確的位置上。陳時中的口罩就是猴子，誤信它有天會打出驚世巨著。

猴子是有眼睛可盯著電腦，會圍著電腦唸唸有詞，也會戳鍵盤上的按鍵。但是，對不起就是不會打出文章。了不起只是在實驗中發現，黑冠猴對於S字母的偏愛遠遠勝過其他字母。

痴心妄想也是一種做大事業之前必要的創意；然而，對不起，疫情可是關乎國家安全、人民性命的大事。陳時中這樣痴心，難怪現在「時鐘」變成了「鬧鐘」，期待今後不會變壞成為「喪鐘」。

隨著疫苗接種人數增加，歐美國家現在終於可以逐漸開放封城、口罩令等防疫措施。台北市府的防疫團隊看到日本的例子，從去年十月就一直建請中央疫苗才是治疫的救命仙丹，而且除了嚴守入境關卡外。一定要早日全民普篩。新北市長侯友宜也是經常把防疫紅背包穿在身上。兩市還一起研究如何緊急建立方船醫院和簡易負壓病房。可惜，對於蔡政府來說，黨外就是黨外，深怕在野的地方官搶了中央的風采，而忘了很多資源確實掌握在他們手上。

人命真的關天啊！別再天天給我們假消息和安慰劑的故事了。人民不是猴子呀！行行好，做做正事吧！

（作者為國家公益發展協進會理事長）

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