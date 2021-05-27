桃園市長鄭文燦率眾拆籃筐的事，讓我想起以前聽過的一個也跟籃球有關的笑話。

據說民初軍閥韓復榘主政山東的時候，去觀賞一次某校的籃球比賽，看完後大發雷霆之怒，將該校的總務主任找來大加訓斥：

是不是你貪污了，要不然學校為什麼這樣窮酸？十來個人穿著褲衩搶一個球像什麼樣子，多不雅觀！明天到我公館再領筆錢，多買幾個球，一人發一個，省得再你爭我搶。

這笑話流傳很廣，軍閥粗鄙無知的負面形象，呼之欲出，幾乎成了軍閥的典型。事實上，韓復榘並非胸無點墨的大老粗，對體育活動的熱衷，更是人所共知，之所以被描繪得如此不堪，當然是有心人士故意誣蔑的，而三人成虎，竟就因此蒙上不白之冤，謊話說上一千遍，就儼然成為真的，令人歎惋。

鄭文燦率眾拆籃筐之事，是基於他所認定的「防疫」需要，藉此展現其信心與魄力，其實也是無可厚非的；但是，問題就出現在「率眾」之上，大張旗鼓，秀其風頭，以致眾議紛紜。

韓復榘「發籃球」的「笑話」，已成過往，而不知者漸視之為「定案」，就不知百年之後，鄭文燦「拆籃筐」，會不會也成為一個「笑話」？

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