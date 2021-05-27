民進黨網軍自我反串的消息曝光，我們才知道原來民進黨是金庸筆下《神鵰俠侶》中的老頑童周伯通，他們一再宣傳的認知戰其實是一心二用、一人分飾二角「左右互搏」的獨門絕技。這種自導自演，一手史艷文，一手藏鏡人，善惡一體的上帝之手，令人大開眼界，的確挑戰了台灣人的「認知」。

所謂的認知戰，不是心理戰、宣傳戰、訊息戰的新名詞，而是改造我們對世界認知的一種方式或是從思維方式到行為改變的一種操作模式。這種操作模式首先就是製造大量混亂的資訊，似真似假，真真假假，造成一個資訊混淆超荷的混沌世界，讓人對資訊產生焦慮、超載、無所適從的挫折感。

認知戰的第二步就是「有人」像莊子所說的寓言故事，南海之帝「倏」與北海之帝「忽」，出自「好心」為中央之帝「混沌」開竅。開竅的方式很簡單，就像許多古老宗教一樣，善惡二分一刀切。例如古代的摩尼教認為善和惡是世界上存在的兩種對立的本源，前者化身為光明之神奧爾穆茲，後者化身為黑暗之神阿里曼，善與惡處於永恆的爭鬥之中。所有的資訊混沌只要導入這種善惡這個二元對立就一切豁然開朗。摩尼教傳入中國就成了「明教」。這種善惡二元永恆對立的思維在政治上特別好用，古今中外在政治圈中都吸引不少門徒，在台灣也不乏這種「明教」信眾。

認知戰的第三步就是將二分的善惡予以部落化。所謂部落化就是將「我群」與「他者」的劃分與善惡的二分相應，非我族類，不僅其心必異，甚至揣懷惡心。我群的一切都是善的、美好的、南波萬的，他者的一切都是惡的、醜陋的、落後的。這個世界只有敵友，敵人的敵人就是朋友，是正義的一方；敵人的朋友就是敵人，是邪惡的陣營。對於我群的批評就要出征，對他者的正面評價就是跪舔。去年美國總統大選前對拜登各種醜化，對川普的追捧，綠營的醜態應該不少人仍記憶猶新。

認知戰的第四步是自我馴化，所謂自我馴化就是將善惡之分的能力與權力交出去。就像上帝禁止亞當、夏娃吃伊甸園裡的善惡之果，不讓人類有了自我辨別善惡的能力。我們將善惡的區別交給權力，權力說是善就是善，權力說是惡就是惡，要我咬誰就咬誰。我們對善惡的思考變成像巴伐洛夫的狗一樣的直覺反射。我們不去問對方行為的動機與後果，只要是所謂的朋友，萊豬、核食照吃不誤；只要是敵人，救命的疫苗都是假好心的毒藥。當我們被馴化成為巴伐洛夫的狗時，失去對世界正確理解的能力，無法對行為的後果進行判斷，無論敵友都可以搖搖手上的鈴鐺，換來我們的搖尾乞憐或成為看門惡狗，被人一眼看穿，這樣的認知戰就完成了。而這也正是政治哲學家漢娜鄂蘭所謂「平庸的惡性」的養成之路，一位喜愛音樂、文學的平凡人頓時可以獻身於將猶太人準時送達集中營，就是這種缺乏善惡思辨、利害判斷的自我馴化最高境界。

在所有宗教與神話中的善惡觀，最吸引我的還是古希臘的悲劇與神話。在古希臘人想像與描述中的諸神或人間的善惡，從來不是對立的，沒有絕對的對錯之分，只有個人慾望或命運境遇的侷限和超越。善人可能犯下惡行，而惡人可以種下善果。而所謂的英雄可以是有性格缺陷的神祇或受困命運擺弄的凡人，但是他們偉大的事功與自我超越的精神，使它們受到人們的崇敬。人是集善惡矛盾於一身的集合體，複雜多變，豐滿立體，世界也是。那種左手與右手的搏鬥，愚蠢且卑劣的善惡大戰，可以休矣。

（作者為大學退休教授）

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