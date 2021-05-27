台灣目前的防疫，是採取守勢，堅壁清野，深溝高壘，不讓疫病有可趁之機；這點，台灣人民眾志成城，自動自發，的確可以產生延緩疫情的效果。但是，無孔不入的病毒，力量無比強大，海浪滔天，不以攻勢加以紓解，時日稍久，也必然無法阻擋。疫苗的取得，是唯一可以紓解的管道，這也是台灣人民唯一的活路。

民進黨政府宣稱疫苗可以「陸續到來」，但所謂的「陸續」，在時程上是否夠趕得上疫病的速度，不免令人憂心。萬一政府估算錯誤，百姓只有等死一條路，未來2〜3個月，百姓生命、財產的損失，更不知伊於胡底。

柯文哲市長說在不得已時，也要為台北市民找一條「活路」，這是非常莊嚴的許諾，希望柯文哲能夠真切履行。但不知其他的縣市長，能否也像柯市長一樣，同心協力，為縣市民開出一條活路？

要開活路，就要急速取得疫苗，但顯然最艱難的關卡，就在於中央那一關，中央不放行，再如何努力也無濟於事。防疫等同於作戰，疫苗就是武器，前方戰事吃緊，中樞無法及時供應，隻手空拳的仗，又如何可能戰勝？

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