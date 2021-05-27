國內新冠肺炎疫情爆發至今，一周來每天新增確診超過300例（未加上校正回歸數），其中人口最密集的雙北地區疫情嚴峻，總確診人數已突破3000人，連帶影響北部地區醫療量能吃緊，甚至已開始啟動北患南送機制。連全台醫學龍頭台大醫院院長也在26號開始求救，表明台大收治重症者多、加護病房已不敷使用，但救護車卻持續把重症者送過來。文末吳院長更語重心長表示「真的不希望步上SARS後塵」。

這波疫情來的緊急，也戳破了中央政府一直以來營造的「防疫資優生」假象，猶記得4月初陳時中部長還向世界表示「台灣模式的民主防疫經驗已成為全球抗疫典範，這歸功於建構完善的醫療體系，及世界級堅強的醫衛實力」。諷刺的是不到短短一個月，如今指揮中心每天只能在記者會上實境秀，無奈公布確診及校正回歸數字，疫情足跡不明白、疫苗何時來不知道，只能要求大家不出門減少接觸！

台灣引以為傲的醫療體系正在崩潰，原因正是中央政府調度失當，還活在過去幾個月「阻擋疫情成功」的假象，甚至幻想短期內就可解決三級警戒。殊不知，病毒跑得比幻想快！面對醫療量能將近癱瘓，中央應該思考合理的解決方案，如果因為面子問題不蓋方艙醫院，那也應該用相關的概念建立專責治療體系，否則連一般醫療也都將被拖垮。

更恐怖的是，既已知道新冠病毒傳播力極強，中央更不應該讓有輕症、無症狀感染者「回家隔離」的念頭，一旦再發生更大規模的社區感染，就不是每天開開記者會信心喊話就能了事！

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