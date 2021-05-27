疫情大爆發，凸顯出病房不足的窘況，救護車滿街跑卻找不到醫院可供收容，因此台北市將改採「兩人一室」以增加收治量能，但因為病床吃緊，人性的自私面也暴露出來，有人堅持不願兩人同房，高呼「我不要被他傳染！」樓下走廊也有因為等不著床位的病患以吐口水抗議，醫師和護理人員見證到｢台灣最美麗的風景｣的真實面。疫情若繼續擴大，這些人要負最大責任！然而這又是誰造成的呢？

早說要蓋方艙了，中央一聽｢方艙｣二字就全身筋攣，地方也說緩不濟急，奇怪哩！說要幹怎麼就來不及？雙北有那麼多體育場、地方上有那麼多廢棄軍營，只要上下一心，一個命令下去，怎麼個不行？

中國大陸在新冠病毒肆虐之初就火速搶蓋｢方艙｣、｢火神山｣醫院，不是馬上克制住疫情擴展？西方國家最初也是百般嘲諷，最後不也是東施效顰，跟著設置類似的疫情收容醫院？

以目前的醫療資源，｢一人一室｣根本做不到，｢二人一室｣都顯得吃緊，疫情再繼續惡化下去，一百家醫院都會爆棚。

不喜歡用｢方艙｣，用「方糖｣、｢方舟｣、｢方城｣、｢貞昌｣、｢時中｣、｢英文｣...都行啦！只要能解決問題，用什麼名都行，就別卡在｢方艙｣二字上了。

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