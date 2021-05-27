包括南投縣在內的許多地方首長欲自行購買上海復星醫藥集團代理的德國BNT輝瑞疫苗，陳時中回應說，「他們（中國）沒在打的，我們有點興趣，他們在打的，我們不敢用。」；然而陳時中又說，中國目前未給該疫苗藥證，也尚未開始施打，呼籲「把正式的文件拿來再說。」這不是前後矛盾嗎？既然對岸沒在打BNT，這不正符合你的｢興趣｣說嗎？那為何又不放BNT進來呢？

眾所周知，BNT是德國BioNTech公司出產的疫苗，只是由上海復星醫藥集團代理，陳時中看到｢中國｣兩字就渾身彆扭，處處刁難，所以去年10月就錯失了進口良機，現在對岸願意免費捐贈給台灣老百姓使用，也是口字上面一個不字—否！

很容易理解，陳時中在等的是國內自產疫苗，他的如意算盤是，等國內疫苗8月推出，讓蔡總統率先施打，若能控制住疫情，豈不是大功一件？不但陳時中自己，民進黨執政更是趁勢翻盤，孰料千算萬算老天沒算，疫情硬是不賞臉提前氾濫，把好好的一局棋搞得地覆天翻。

國產疫苗不是不好，但是BNT是國際認證的好疫苗、大陸生產的疫苗亦被WHO列入「緊急使用清單」；國產疫苗尚未經過三期試驗，就算通過，國際間認同嗎？施打後能全球趴趴走嗎？

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