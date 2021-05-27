台灣去年在第一階段的新冠肺炎防疫中，取得還算不錯的成果，也獲得不少國際機構的排名肯定。但隨著今年5月以來新一波疫情的爆發，許多民眾才驚覺：天啊，原來我們的政府和民間完全沒有準備好？原來我們的人力物力是如此的缺乏？

現在的台灣陷入多項的兩難之中：要不要封城？要不要停班停課？要不要普篩？要不要施打疫苗？這中間固然有經濟和社會上的平衡要思考，但筆者完全不諱言，這與民進黨政府採取賭博式施政，以及不斷灌輸（與世界各國相較之下）非常錯誤的防疫觀念有關。

綠營從去年起，給民眾灌輸很多不負責任的防疫觀念，筆者在國外覺得完全就是笑談。例如世界主要國家，尤其是歐美國家，無一不是以「大量檢測」，「大量施打疫苗」為目標。但民進黨政府始終刁難檢測和疫苗接種。不但普通人要自費，自費還比國外貴，數量和資格也有限制。

我國民眾應該要知道是：國外的疫苗接種，尤其在歐美國家，該國政府都是以「全民施打」為目標，沒有像台灣只是意思意思地買個500萬支。在人口較少的大英國協國家，例如加拿大、澳洲、紐西蘭，以及曾經是英國殖民地的香港，都是採購了人口2-3倍以上的疫苗。

而且，這些國家的政府也是多方採購，而沒有說全部押寶在少數廠商。像美國就有輝瑞，莫德納和嬌生等三個品牌的疫苗可供民眾選擇．相較之下，民進黨政府竟然想強推未經過三期試驗和國際承認的國產疫苗，完全置人民的福祉於不顧。

今年初以來，先進國家已經逐步恢復正常。例如以色列已施打了60%以上的人口，並宣布完全解除抗疫措施，恢復正常生活。在其他的歐美國家，尤其像是防疫表現較佳的澳洲和紐西蘭，除了不能出國以外，人民的生活幾乎已經完全恢復正常，甚至連口罩都不需要戴上。

相較之下，台灣的綜合防疫成果就像《伊索寓言》的龜兔賽跑中，那隻在前面遙遙領先，但因為驕傲而不腳踏實地，最終落敗給烏龜的兔子。

想像一下：也許兩三年以後，美國、英國、歐盟之間，因為已打完了國際認證的幾大疫苗，而可以自由自在的飛來飛去，享受沙灘和度假的生活。但台灣人民卻還得戰戰兢兢地戴上口罩，又不能隨便出國，你難道不羨慕和嫉妒嗎？

很多人不知道的是：上週外媒曾報導，七大工業國集團（G7）已經準備在六月的會議中探討國際疫苗護照的認證問題。所以筆者前述，我國民眾眼睜睜看著先進國家民眾在空中飛來飛去的景象，也許不久就會發生。

屆時，不但影響我國的航空和旅遊業，也為我國的商務旅行和教育環境造成非常大的困擾。試想一下，如果跟你競爭的對手廠商都不用隔離，一下飛機就可以開會、參展，你卻還要隔離7到14天，台灣要怎麼跟人家拚？

（作者為旅居澳洲媒體人）

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