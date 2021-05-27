能否取得美國分配疫苗？即將離職的美國在台協會酈英傑處長沒有正面回答，只表示台灣確診人數低，他有信心台灣這次能再次控制疫情。言下之意，美國沒有應允給台灣疫苗。

美國駐外代表當然以美國的利益為優先。美國目前正是以合縱全球「抗中」力量遏制中國大陸為戰略目標，美國的疫苗如果要輸出，當然是要以能夠有助於美國「抗中」者為優先。

蔡英文是目前所有東亞政治人物中最親美的，對美國是言聽計從，從來不敢違逆。美國叫台灣吃萊豬，蔡英文就叫台灣人吃。美國叫台灣買什麼軍火，蔡英文就叫軍方買。按理來說，美國人也應該投桃報李，優先給台灣疫苗吧？

美國的思維邏輯可不是如此。在美國人眼中，是蔡英文需要美國，不是美國需要蔡英文。萊豬與軍火只是蔡英文報答美國支持的「後謝」，而非「前金」。蔡英文已經把兩岸關係玩死了，只得靠向美國。再則，沒有美國的支持，蔡英文鞏固不了她在民進黨內的權力，會立刻跛腳，甚而她的博士論文真假都掩蓋不住，將來下台後的富貴平安日子也需要美國。

還記得去年4月吧，台灣每週捐美國10萬個口罩，蔡英文政府說，美國會應允與台灣共同研發疫苗，結果呢？今年2月，陳時中信誓旦旦說，可以買到AZ1000萬劑、Covax476萬劑，Moderna505萬劑，BNT500萬劑，這大概也是自以為透過外交部長吳釗燮或駐美代表蕭美琴所可以得到的美國應允，結果呢？

蔡英文、陳時中、吳釗燮、蕭美琴，現在心裡一定很苦、很冤，感覺被耍了，被出賣了，但是他們敢質問美國嗎？敢與他們心中的美國在台總督酈英傑翻臉嗎？當然不會，他們只會期待美國主子能夠良心發現，對於這麼忠誠的跟班，總要丟些疫苗骨頭吧！

這才是疫苗政治學，是美國在台協會酈英傑處長，在即將離職時，給民進黨上的最後一堂課。

（作者為孫文學校總校長）

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