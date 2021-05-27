就是因為南投縣長林明溱在5月25日的一番「請示中央」說辭，說出南投已與輝瑞BNT疫苗在亞洲代理商「上海復星」聯繫上，可望購買到疫苗，並透露說已獲得北京國台辦的肯定回應，所以南投縣政府已行文到衛福部，希望疫情指揮中心能盡速給予肯定答覆。

另方面，也就在林明溱「請示中央」的第二天，即5月26日在北京國台辦例行新聞發佈會上，針對是否援助疫苗給台灣一事，發言人朱鳳蓮是有表示說：在台灣疫情日趨嚴峻的當下，我們再次重申，願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞儘快戰勝疫情，讓台灣同胞儘快用上大陸疫苗，大陸的疫情防控專家也可以與島內同行分享抗疫經驗，提供防疫諮詢。

當然，疫情指揮中心給南投的答覆是否定的，稍早在25日疫情記者會上，指揮官陳時中當時強調，整體疫苗戰略是由指揮中心負責，有任何疫苗訊息都可提供，指揮中心會加以研判。但等到26日陳時中再表示，是說目前中國還沒有核發BNT或復必泰藥證，其中不知道有什麼問題，還是等到「把正式文件拿來再說」。因此答覆應是「保留的」，但尚沒與「政治」有所掛勾。

但作為最能關懷受到疫情之苦的台灣同胞，蔡英文總統才把「政治」掛勾疫苗。在5月26日蔡英文的臉書上對此有表示，「BNT疫苗，我們和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約」。但「介入」是什麼？她沒有明說。理論上來說，中央採購受阻，當地方可以購得時，卻未見蔡英文有任何予以肯定的說法。

而且最重要的，對不同採購的對象，是否就可有不同「面對態度」的視待？譬如說，美國即將釋出8000萬劑疫苗，並在它國內疫苗更是多到打不完時，在台灣的民眾，當然也包括民進黨的執政當局，應對美國抱著殷切期待。可是即將離任的AIT處長酈英傑，在他一篇發表於5月26日的告別演說中，雖說出台美關係在過去3年交往裡可說是好得不得了，但對美國援外疫苗的分配對象，台灣卻非優先選項，而且涉及疫苗是否可以提供給台灣的明示，酈英傑則是直言說「台灣確診人數相比全世界仍算低」來婉言拒絕。

我們政府顯然在面對美國的「傲慢」回應時，是一句反駁言語都沒有出聲，整個過程前後，只看到是「硬吞下肚」一途。那麼龐大的政府團隊裡，只聽到是旁支一員的柯文哲市長一個人孤單的聲音，說出「萊豬吃了、軍火也買了，所以意思是，才死11人不算多？」這段話，但柯的話卻反應了台灣多數民眾心中對美方傲慢不滿的看法。

如果再解釋說，在面臨複雜的國際政治情勢，台灣面對美國的如此「傲慢」態度對待時，只有「硬吞下肚」一途，這或是用另種解讀來「自我解圍」；但對中國大陸願意主動提供疫苗，至少也是在表達「善意」的前提下，台灣又何必一定需掛勾是在「統戰」，或是「介入」的說辭下來回應。記得在1999年台灣發生「九二一地震」時，大陸曾有捐款賑災並慰問，2008年四川發生「汶川地震」災情時 ，台灣也有向災區民眾捐贈款項及物品，當時的確沒有聽說過這樣的溫馨動作具有「統戰」的成分。如果把一種單純的「同胞之情」混合在政治衡量之中，畢竟那是經不起任何的考驗。

作者能理解蔡政府當局不能接受「九二共識」或「一個中國原則」作為購買疫苗的前提條件，但這次南投縣府說明已與輝瑞BNT疫苗在亞洲代理商「上海復星」聯繫上，可望購買到疫苗；而5月26日在北京國台辦例行新聞發佈會上，針對是否援助疫苗給台灣一事，發言人朱鳳蓮是表示說：我們願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞儘快戰勝疫情，讓台灣同胞儘快用上大陸疫苗。都沒有提到任何的「前提說」或「條件論」，從總統以下的政府團隊，有必要一定要把疫苗與「統戰」畫上等號？

（作者為政治大學退休教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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