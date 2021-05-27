今天是新冠疫情蔓延，台灣確診及死亡人數單日最高，但就怕今天的最高，明後天還會更高，台灣2300萬人都引頸期盼疫苗來救命。然而，截至目前為止全台疫苗施打人數僅31萬9000人，疫苗短缺已成為台灣人民生命中不能承受之重，口口聲聲愛台灣的蔡政府早該提升至國家安全層次，上窮碧落下黃泉，想方設法，無所不用其極為黎民百姓取得疫苗。

早在去年10月台大流行病學與預防醫學研究所就於「新冠肺炎科學防疫說明會」計算出全球疫苗缺口為14億劑，並以南韓為例，要達到全體國人62%接種疫苗才能達到群體免疫，如今事隔半年多，南韓已宣布接種過疫苗的人，在7月起已能在外活動時摘除口罩。反觀台灣，要達到62%的人口接種疫苗，大約是1426萬人，目前施打的速度，要凝聚成一個抗體保護網，不知道猴年馬月才能達到。

大陸免費的不要，洪秀柱、楊鎮浯、林明溱、王美惠爭取的方式也不行，偏偏美國有多的也不賣給你，更不懂得利用「護國神山」台積電的產業優勢，仿效南韓與美國結成疫苗、晶片策略聯盟。蔡政府謀求疫苗無能為力不說，蘇貞昌更全然甩鍋給民眾「面對疫情掉以輕心，導致擴散」不思檢討，也不從善如流廣納各界為獲取疫苗的建言，無良政府，失德敗政，莫此為甚。

再看到酈英傑臨別秋波，一推二五六的嘴臉、滿口風涼話，應該除了民進黨政府、綠營綠媒人士、1450之外，大多數台灣人民都聽不下去並且義憤填膺，幡然醒悟，軍火白買、萊豬白吃，如今台灣只需美國施捨一批救命疫苗，都求之不得。

520神隱至今的蔡英文透過臉書撂下重話「疫苗的購買，都必須由中央統籌」，

乾綱獨斷的官僚主義告誡地方政府想要越俎代庖採購大陸疫苗門都沒有，酈英傑讚美的「台灣模式」其實就是「抗中模式」。5月26日，國際醫學期刊《美國醫學會雜誌》刊登了國藥集團中國生物發表的《兩種新型冠狀病毒滅活疫苗對成人COVID-19感染的保護效力評價》，研究結果顯示，中國生物兩款新冠滅活疫苗兩針接種後14天，能產生高滴度抗體，形成有效保護，且全人群中和抗體陽轉率達99%以上。WIV04疫苗組保護效力為72.8%，HB02疫苗組的保護效力為78.1%。安全性好，不良反應多為注射部位疼痛，程度輕，具有一過性和自限性。

由是可知，3期完整數據，WHO認可，JAMA發表的大陸疫苗安全性與有效性無虞，大陸都願意盡釋前嫌、以德報怨、雪中送炭，蔡政府還是死要面子藉口「假好心」、「統戰分化」嚴拒不要。然而，到8月台灣只有2期臨床通過的疫苗，其他WHO認證的全部都要做3至4萬受試者大規模試驗，台灣的2期大概只做4300人，就要強迫打在2300萬人身上，根本是把我們當成實驗用的白老鼠。

不過，高虹安在今天上午舉行線上記者會表示，目前累計待判讀高達4.8萬件，已無法正確反應疫情傳播速度。倘若不幸這4.8萬件變成4.8萬例，那還真能滿足國產疫苗第3期的臨床試驗數，不曉得這是不是陳時中心裡打的如意算盤？

難怪現在只有殯葬業的股票萬綠叢中一點紅。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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