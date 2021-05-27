新冠疫情暴升，27日新增13名死亡個案，創死亡數新高。面對國人的恐慌，就部分地方縣市有意自行對外採購疫苗一事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中仍堅不放行。

前副總統呂秀蓮公開炮轟指揮中心並提出多項建議，包括：一、立刻重組中央流行疫情指揮中心，換掉防疫表現荒腔走板的陳時中，由行政院長蘇貞昌擔任總指揮。二、組成專家小組，就世界衛生組織（WHO）核准列入COVAX的疫苗，包括中國大陸國藥疫苗及其他疫苗施打的利弊得失，進行評估比較。三、疫苗採購的官方說法前後矛盾之處甚多，應調查是否涉及不法。

其實，呂秀蓮的上述建言，媒體輿論早已不知提過多少次，無奈總統蔡英文始終充耳不聞，任憑陳時中大權獨攬、一意孤行。之前台灣疫情處於低檔也就算了，近半個月以來，疫情急速炸開，外媒紛紛撰文批評台灣防疫錯在吹牛及疫苗布局嚴重落後，台灣從蔡政府口中的防疫模範生淪為外媒眼中的防疫大笑話，令人感到悲哀與憤怒。

而陳時中不思檢討，竟然還好意思出言譏諷，對大陸國台辦有意捐贈台灣疫苗一事表示：「他們沒打的，我們有一點興趣；他們在打的，我們不敢用。」面對他人的善意，陳時中如此反應不但是氣度狹小，更是狗眼看人低。他再怎麼瞧不起大陸疫苗，可別忘了，人家至少已通過WHO認可，也有幾億人施打的紀錄，本土疫苗連3期都還沒有過，陳時中憑什麼如此倨傲蠻橫？

指揮中心的暗黑無能，連呂秀蓮都看不下去了，要求整個砍掉重練，並且以公平客觀的標準評估各種疫苗，不要硬是排除大陸疫苗，讓台灣人民有更多選擇。拜託蔡英文聽聽呂秀蓮的真心話，趕快放下意識形態吧，人命關天啊！