大陸台商基於成本與中美貿易戰等因素，近年紛紛調整策略，把原本集中在大陸的產能分散到世界各地，包括台灣，不再以大陸為供應鏈主軸，藉此分散市場風險。這樣的策略布局不能說不對，不過，大陸經濟將進入新的發展階段，台商與台灣企業界應予重視，以免錯過新的發展機遇。

大陸持續加強推動內需

大陸《求是》雜誌日前刊登一篇大陸國家主席習近平的談話，這篇文章看似與台商無關，但抽絲剝繭可以發現，他是在提點大陸未來發展的藍圖與方針。習近平提出加快構建新發展格局，是立基於經濟循環暢通無阻、實現高水平自立自強、實行高水準對外開放這三大基礎上。對照早先公布的「十四五規畫」及「2035遠景目標」，兩者邏輯如出一轍。也就是說，大陸經濟發展的重點，除了持續加強推動內需的消費與投資，促進內部循環經濟暢通外，同時要建立自給自足的供應鏈體系，實現科技自立自強，而其成功關鍵是對外開放，而不是閉關自守。

在這樣的前提下，台商能夠發揮的地方不少。就以促進內部循環經濟暢通為例，這些年來，有意朝向內需轉型的台商多已充分認知到，大陸的人力、土地與環境資源已不再像過去那樣取之不盡、用之不竭。轉型的過程中必須融入科技或創新元素，減少無效率的生產。甚至結合在地企業，開發出全新的營運模式。

知名台商艾美特電器，就是一路從原廠委託製造（OEM），到原廠委託設計（ODM），再升級為自創品牌（OBM）的成功轉型案例。過程中，艾美特除了不斷從事技術升級、發展差異化的高附加價值產品，更結合大陸在地資源如天貓與京東等電子商務平台，建立綿密的銷售網路，最終全面打響大陸名號；近來甚至與中國TCL集團合作，共同規畫開發科技園區，不只讓舊廠區的土地資源得以活化運用，也成功搭上大陸內需轉型的列車。

再以建立自給自足的供應鏈體系為例，過去在大陸投資設廠累積的經驗與優勢，讓台商能夠快速且輕易地融入在地供應鏈，找到能夠搭配的上下游零組件供應商，降低交易成本並提高生產效率。過去的經驗與優勢，可以套用在大陸最新自建供應鏈政策中，找到利基。例如專研車用電池材料的上市公司立凱電能，就鎖定大陸龐大的電動車供應鏈市場，採取與當地廠商策略聯盟方式，成功切入大陸電動巴士整車市場，也為其他台商做出良好的示範。

生產重心應仍放在大陸

近年來台商慢慢開始往外分散產能、趨避風險，但無礙在大陸的策略布局。不難理解，大多數台商產能分散歸分散，但真正的生產重心仍放在大陸，畢竟全世界沒有一個地方像大陸一樣，有著如此龐大又完整的供應鏈體系。況且，大陸並不排斥借用外力來加速這個進程。所謂的全面對外開放，其中一個重要意涵，就是持續吸引外部資金與技術，協助大陸的轉型升級。而台灣在半導體方面的技術，自然就成為大陸亟欲吸收的對象了。

不過，在這個過程中，台商也必須特別留意，不能錯把馮京當馬涼，曲解大陸的政策方向。近期大陸出口暢旺，1至2月年增60.6%，3、4月也都成長3成以上，千萬不要誤以為大陸將重回以外需帶動成長的老路，把資源再度投入出口導向相關產業。這不只是犯了認知謬誤，也會造成巨大的投資損失。這種「兩頭在外、大進大出」的舊思維，與當前大陸經濟轉型方向完全牴觸。

台商積極參與大陸改革開放，也從改革開放獲取龐大的商機與利益。大陸經濟將進入新發展格局，如何善用過去的優勢與經驗，正確認知並做出明智決定，是台商必須要做的功課。知己知彼，百戰百勝，不能再用傳統的舊思維看待大陸轉型新方向，而要與時俱進、因時因地制宜，確切掌握大陸發展的最新格局與動態，才能在競爭激烈的大陸市場存活下來。相信這也是台商發揮韌性、證明自己的大好時機。