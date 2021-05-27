這波以萬華為擴展中心的疫情，看起來不太容易在短期內有個了結，必須要有和病毒長期打巷戰的準備。巷戰與方面戰的戰略思維都是一致的，只是巷戰時必須優化戰術作為，不得違反法令，也不得傷及無辜。現在疫情正殷時，就必須超前部署將來可能會使用的防疫戰術，避免綏靖期間仍然遭遇政治風暴，還怪別人為什麼不早說，那就真的難為情了。

這波疫情不論在高原期或是綏靖期，都該以清零篩查作為戰略主軸。當碰到1位確定病例或1宗感染爆發時，應立即對其所有接觸者進行廣匡列，再對此小熱區進行快篩查。這是在防疫中大家逐漸打出的共識。但為何在這次防疫戰初期，並沒法如大陸一樣能迅速控制疫情，原因在於台灣仍有優化政策執行的空間。

就拿近日爆出的萬華60萬筆足跡遭健保卡註記，這其實是個正確的政策，在中央流行疫情指揮中心成立期間也是合法的侵犯隱私權的行為，目的是在保護人口密集機構或醫療院所的所有人員。為維護大眾利益而不得已侵犯個人隱私，就是《傳染病防治法》的精神。

但是官員在執行這項政策時，如果沒有優化，讓老百姓在犧牲了隱私權後，仍達不到防疫效果，那不就是白白的犧牲？因為匡列手段要廣，動作要快，而且要反應到限制行動。這是以前在入關的國人中，因為已經居檢14日，沒有再限制行動的必要，所以僅有健保卡註記，一方面暫時避免走出疫區傳染他人，一方面可進行快篩，待篩查陰性再決定行動解禁。其中健保卡的註記也是行動限制的一環，可惜此次萬華足跡匡列依然只有高風險族群，不是及時匡列註記。

這種不專業的疏忽就是造成鄰近的台大醫院、和平醫院七早八早就出現院內感染爆發，而不是等到醫院塞爆因醫療疏失才產生。原因就是健保卡漏註記或根本是「註記版」的「校正回歸」，造成感染者偷偷溜進醫院，醫師不察看診而產生院內感染。這也是造成萬華病例走出疫區散到各縣市的原因，彰化縣、花蓮縣、南投縣的病例都是因為未註記而產生的外播感染。

因為台灣不太容易用硬方法強制限制行動，即使在小熱區都不太可能，健保卡註記不失為很好的替代方案。如果匡列不及時又不周延，在疫情正盛期間除會立即殃及醫院，造成院內感染外，惡化的醫療人力更是對醫療緊張的火上加油。在將來打巷戰期間，如果仍不優化，會造成疫情外竄，開枝散葉；也會因為沒在中央流行疫情指揮中心成立期間，會有侵犯隱私的疑慮，所以應該利用疫情好好考慮優化執行方案，以符合綏靖期間的社會需求。

小熱區內以快篩執行的普篩也應在感染爆發期間優化作為。現在的小熱區普篩已出現的偽陽處理模式，也不能完全應用到綏靖期，因為那時已經沒有醫療緊張之虞。偽陽者應先以確診暫收治隔離病房，待核酸確診後再解禁。偽陰者也應考慮多次快篩以排除。

種種的政策都必須因疫情而符合滾動式管理的原則，別讓滾動式管理淪為口號。

（作者為中華民國防疫學會理事長）