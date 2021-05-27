新冠疫情全台發燒，爆發社區感染的原點已不好查。有人說來自住諾富特的機師，有人說是萬華茶室風雲？各地人心惶惶之際，有人開玩笑說：「都是WF惹的禍！」指的是武漢與萬華的英文縮寫，都一樣是WF。萬華作為開台首府，一府二鹿三艋舺，如今因疫情竄為全台第一，再引關注。而讓更多人好奇的是萬華的「茶室文化」與「阿公店」，究竟是怎麼回事？男人的心裡到底藏了什麼不為人知的祕密？

剛好名製作人王偉忠與編劇專欄作家王蓉，新出了《王偉忠：都是我朋友的事──趁我還記得，一定要寫下來的男人鳥事…》一書，道盡了男人「色大膽小怕狗咬」的鳥事，而且都是實際在台灣各地發生過的。

王偉忠在影視產業已逾40年經驗，擅長製造與社會脈動息息相關的影視作品，當年製作的《連環泡》、《全民大悶鍋》、《星光大道》、《康熙來了》笑死許多人，後來做的《小明星大跟班》、《聲林之王》等，也屢獲金鐘獎肯定。

近年他投身製作舞台劇，監製《寶島一村》、《瘋狂電視台》、《明星養老院》等，都是票房保證。此次這本新書其實是過去於蜻蜓FM製作的音頻節目結集成書，該音頻點播次數已超過1300萬次。

在序言中王偉忠寫道：「我這輩人，年過60，看偶像劇覺得可笑；但年輕人看著我們滿頭白髮，完全想像不到這些白髮也曾談過戀愛，也曾浪漫，也曾荒唐。我們在80年代成長茁壯，保守中有激進、激進中有保守，無論那些愛情是燦爛、絢爛或是很爛，交手過程總有些趣味。」他還說，「儘管物換星移，當年的燈紅酒綠、活色生香並不如煙，依舊在腦海中奔騰。想起以前，難免有點臉紅、甚至有些懷念…。」這樣的描述是屬於中年男子的心聲，或許從中可以窺見確診的獅子會前會長的行動邏輯。

只是男人渣到底行不行？在種種惆悵、怨恨、驚恐、詫異的情緒平息後，人生終歸對感情有了新的看法，開始變得熟成。儘管物換星移，當年的燈紅酒綠、活色生香並不如煙，依舊在許多人的腦海中奔騰。想起以前，難免有人臉紅，但也有人懷念，於是乎阿公店、茶室文化應運而生，投其所好。

王偉忠認為，暗來黑去這樣的男人算是好的，至少怕狗咬！有所節制。站在女性觀點，王蓉說，渣男固然有害身心健康，但這世界如果少了渣男，真會少了很多可歌可泣又可笑的故事。

這書集結了20篇短篇小說，以真實人生故事為素材，如實描述藍色小藥丸、咖啡店裡的大裙子、夜騎男女、電梯裡邂逅的長腿姐姐等等。但作者特別強調「請記得書裡的事，都是朋友的事，都不是我的事！ 」疫情期間，不要再怪東怪西，請戴好口罩，看看男人冏事解解悶吧！也了解一下人與人的連結。

（作者為台北市出版公會理事長）