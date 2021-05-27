教育學家Laurence Peter在1968年寫成《彼得原理》一書，至今仍被職場奉為圭臬。「彼得原理」簡單說就是「在組織當中，每位員工都將升遷到他無法勝任的職位為止。」，這次疫情蔓延，成彼得原理的具體例證。

從去年到今年初，我國本土的新冠肺炎確診病例常常「加零」，給了人們虛假的安全感，今年5月中疫情爆發，至今人心惶惶，從總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中以降，是「彼得原理」的具體證明，他們無法勝任各自的位置。

總統、行政院長避而不見，一切決定推給中央流行疫情指揮中心。全世界所有國家，甚至非洲及中南美國家，都是政府領導人親上戰場運籌帷幄，指揮說明，因為主帥上陣，方能激發鬥志。

美國在疫情期間，川普總統、紐約州長等政府首長初期幾乎每天都舉行記者會，讓民眾知道他們對病情、物資瞭若指掌，台灣如今所有事情都推給指揮中心，這是「彼得原理」，民進黨的執政團隊，不管是選舉當選的或是政治任命，都已達無能的極限。

無能者居上位，為了掩飾其無能，就會顢頇專權，動輒將異議者冠以叛國罪名，是標準的獨裁政府。以爭取民主自由起家的民進黨變成這樣實在可悲。2020大選民進黨勝選後，許多人預測民進黨可能執政20年，但台灣會喪失最可貴的資產「民主」。

民進黨政府辜負了世界給台灣1年多的時間，卻沒有積極準備。至今新冠肺炎奪走59條人命，總確診人數已達6761例。

現在必須亡羊補牢，最重要的是：一、全面快篩：政府可以分階段在各縣市做快篩，企業要買快篩也應該趕快批准，企業要買快篩有何罪？政府不同意太不合理了。在美國甚至個人都可以到藥房去買，一劑大概7.5美元。

台灣快篩也是耽誤甚久。我有位朋友已打過疫苗從美國回台，因為母親病重，在結束隔離期前兩天申請探病，在醫院等快篩結果出爐等了8小時，母親已闔然而逝，她也看見一對老夫婦已經發燒，希望做檢驗，醫院說不達免費標準，1人要7000元，老夫婦付不出只能離開醫院，如是他們得了新冠肺炎，很可能回家後病情轉劇，也會造成社區破口。

二、盡速購買醫護設備：包括防護衣、呼吸器藥品，以及負壓隔離病房，這些都是病人及醫護人員長期要使用的裝備。美國在疫情高峰時，醫院缺乏呼吸器，必須兩人用1台，或者拔下老年病患的呼吸器給年輕人用，真是人間悲劇。專家一再警示，未來醫療量能不足時死亡率還會增高。今年2月，呼吸治療學會理事長朱家成就公開呼籲，台灣的呼吸器以及呼吸治療師都遠遠不足，需要由中央加速調整，才有望即時補充醫療量能。

三、盡快取得各國疫苗：這是考驗蔡政府與美國關係的時刻，美國還剩下很多疫苗，現在在好市多都可以買到疫苗，提供台灣應無問題，除非是有人要獨厚國產疫苗，想在股市獲取暴利；而國產疫苗還沒做第3期試驗就率爾推出，不是草菅人命嗎？這是口口聲聲說愛台灣的民進黨做得出來的嗎？