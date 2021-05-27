黑道入黨、疫情蔓延、分區限電，民進黨施政「隱疾」一次性爆發，但根據台灣民意基金會最新調查，民進黨的支持度23.2%，雖受重挫，卻還是高過國民黨2個百分點。難道真的不是民進黨不夠壞，而是國民黨不夠好？

與上月相比，民進黨支持度重挫10%，蔡英文、蘇貞昌的聲望也各自下跌8.7%，都接近死亡交叉點，看來民進黨已不再有「金鋼不壞之身」。但是對民進黨失望的人民，只是轉作中性選民，並沒有因此而支持其他政黨。

不要坐等民進黨負分而勝選

也就是說，國民黨下野5年，還是靠著民眾「討厭民進黨」而存在，自己卻沒有更被人民信任。這樣的處境，其實可以從目前3位「A咖天王」的行事作風，看出端倪。

作為400萬人口的新北市市長侯友宜，是目前國民黨的「最高執政同志」，民調居高不下，成為民進黨的最大假想敵，也是部分國民黨人期待「造王」的對象。他之所以得到各界信任，在於他只做事，不碰爭議，也甚少與中央對抗，讓他得以藍綠通吃；但也因此，侯友宜個人的被信任，不能轉化為國民黨的被信任。

國民黨主席準參選人朱立倫，曾在臉書寫道「國民黨可能有點笨，卻不壞」，這是朱立倫認為，國民黨要取回人民信任的基調，但這只能說是個開始。老百姓要知道執政者不會做壞事，也要知道執政者有能力做好事。不過，說實在，沒有人會覺得朱立倫「笨」，但他卻給人「精算」、「觀望風向」的模糊感。朱不缺掌握國家大政的「理性」，缺的是引發支持者共鳴的「感性」。

最近朱立倫頗讓外界耳目一新，以會計學博士身分批評「校正回歸」之餘，更聲援地方首長購買BNT疫苗，這才是社會對在野黨領導者的期待，要能帶領國民黨制衡執政者，而不是在藍綠之間扮演「公道伯」。如何掌握多數民意，創造最大政治能量，朱立倫這幾年應點滴在心頭，未來幾個月可能是他政治生命能否翻身的最後機會。

再論青壯派現任黨主席江啟臣，抓住「公投年」契機，從「公投綁大選」開始，再到「反萊豬」、結合「藻礁公投」的聲勢，讓國民黨重新與社會結合；任用的青年幕僚多可獨當一面，在網路上展現策略的靈活與彈性；可以說，江啟臣繳出了一張至少及格的成績單。

只是，最大在野黨的主席，「及格」只是低標。不論江啟臣有多少為難之處，國民黨的路線在江啟臣任內越來越模糊，是不爭的事實。

普遍的說，國民黨大部分天王奉行的是「零分哲學」，不求有功，先求無過；想要等著民進黨變成「負分」，自己「零分」也可以勝選。就好像朱立倫與江啟臣，雖然也跳出來批評停電、呼籲開放疫苗採購，但那是因為「風向」已經明確，已是人人喊打，批評也就無風險可言。

國民黨不能怕傾中賣台帽子

有風險的是什麼呢？朱、江2人批評缺電，批評備轉容量灌水，卻沒有說出要如何增加供電。最大在野黨的領導人批評一個大家都知道的問題，卻提不出自己的主張，這樣就夠了嗎？

供電不夠，長期的解決方案是重啟核四，短期則是核一、核二延役。但面對這個兩難、風向不確定的議題，朱立倫、江啟臣就顧左右而言他，正如在兩岸路線的模糊迴避。

許多國民黨人士認為，國民黨之所以「不夠好」，問題出在兩岸路線，只要少提兩岸，靠著民進黨的政策失誤，就能夠重新贏回信任。這樣的想法，只能以「天真」兩字形容！台北市長柯文哲明白警告，疫苗要等到8月底，到時候恐怕已死傷慘重，但蔡總統還是拒絕向上海復星購買即可到手的BNT疫苗，背後的心態就是寧願民不聊生，也不願意向大陸買。

當民進黨「仇中」到這個程度，置人民福祉於不顧，國民黨還能怎麼迴避兩岸路線？如果國民黨到現在還怕一講BNT疫苗就會有「傾中賣台」的帽子飛過來，因而退縮，那麼，這樣的在野黨，也真的是沒什麼作用了。

台灣社會的確偏心民進黨，甚至溺愛，溺愛導致縱容，讓民進黨成為現在的「媽寶政黨」，凡事只會耍賴、甩鍋，甚至騎到人民頭上。但連續大停電，美國不但在我參與WHA問題上打高空，在疫苗上也不願意出手相助，若疫情持續惡化，不會民心思變嗎？

人民溺愛、縱容民進黨，不是人民的問題，是在野黨的問題，尤其是最大在野黨國民黨的問題。當務之急是國民黨如何重新得到人民的信任。如果對政策沒有理念，對兩岸沒有方向，人民對民進黨再失望，恐怕都抗拒不了簡單一句「不然你要投國民黨嗎？」