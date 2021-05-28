久別重逢的感情令人倍感珍惜，歷經考驗的我們終於可以抱頭痛哭，一起奔向前方的賽程。然而沒想到，上天給我們的考驗，還遠遠不止於此。2020年初，史無前例的新冠肺炎疫情席捲而來。在我正要決定去香港與女生見面時，香港推出了封關的政策。原本以為只是階段性的封關，沒想到竟成了我們一直無法見面的阻礙。實際上，整個2020年，我們都在迫切等待中度過。兩座城市只有一水之隔，卻如天塹般難以往來。

我們只能通過線上交往，並在家人的支持與長輩的幫助下完成了訂婚。我們等待了夏天，等過了秋天，等到對封關政策失望至極。我們終於下定決心在初冬的十一月接受隔離相約見面，眼看計畫日期臨近，女生卻因家人突然重病，需要回台灣一趟。我們見面的計畫就此打亂，直等到2021年的春節前夕，才終於相見並領證結婚。

回想整個過程似乎非常不可思議。我們能夠確認關係本身就是一件神跡，兩個已經漸行漸遠的人走到了一起。而確認關係後的整整1年，我們都只能在線上聯絡，疫情成了我們另一個阻礙。當我們真正見面時，我們已經有4年未見過面。當我們別後相見，竟然可以毫不猶豫地領證結婚，只因一路走來已經對彼此完全確信。

如今我們順利步入婚姻。回望過去雖然一路坎坷，追求女生前後有5年多的時間，期間收到無數次的拒絕，但美滿的結果終於沒有辜負我們彼此長久的守望。曾經我懼怕婚姻，後來才知道只是沒有遇到對的人。曾經我以為自己對台灣女生容易有好感，後來才知道只是女生她恰好是台灣人。「愛是恒久忍耐」，真是一個等待的功課。

從陸生到陸配，身份的轉變，也有太多的心路歷程。無論是作為陸生經歷「三限六不」政策，還是作為陸配經歷4+2年方能入籍定居台灣，都反映了大陸人士相比其他外籍人士在台灣生活所遭遇的區別對待。這或許是兩岸困境不爭的事實，也是我們的故事之中潛藏的曲折。我們結婚以後，會一起留在台灣打拼事業，希望用我們的力量，為台灣社會做出一份貢獻。我也希望，以後與陸配成婚的台灣人，可以和與其他外籍配偶成婚的台灣人一樣，在這片土地上平等地享受生而為人的權益。（《從陸生到陸配，我和台灣女生的那五年》之七，全文完）（陸配吳先生/台大畢業陸生）

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