離開台灣到今天，已經整整半年。這半年，我經歷了不少事，有時候，我會感受到日常的忙碌感會衝散一些些對台灣的思念。當然，因為來到了新的團隊，我需要重新適應生活和學習的新節奏，也逐漸地開始建立起新的人際圈。

這是不是意味著我開始漸漸地把台灣的生活回憶，就此塵封於自己的記憶庫呢？

似乎又並非如此。

時至今日，我還是會偶爾打開臉書，上傳一些動態，繼續和台灣的師友們分享最近的生活趣事。

還有，有時看到一些事物，難免會有些觸景生情。比如，前陣子家裡買了兩三顆鳳梨。雖然並非台灣產，但也足以能讓我回憶起在台灣的生活時光。還有幾個月前，和學校的台籍老師聚餐時，我們去的台灣風味餐廳，點的那幾個家常菜，又帶著我回味那些年無比熟悉的風味。

看來，在台灣的生活記憶，的確已經深深地鐫刻在我的記憶深處之中。甚至，晚上做夢的時候，場景很多次回到輔大文華樓二樓的走廊，還有政大的盤山路。

No.1

聖、美、善、真

這四個字是我的本科母校輔仁大學的校訓，當我八年前第一次負笈寶島，進入大學之門求學之時，首先映入眼簾的便是此四字校訓。當然，那也是我從小到大第一次到一個陌生的異鄉生活學習，難免會有些無助與迷茫。幸運的是，這四年中，我遇到了相當可敬可愛的師長和友善可親的夥伴，讓我用美好的本科時光，充分感受了這四個字的份量。

由於當局的歧視政策，在台灣求學時我們無法享受台灣的健保，又不能兼職打工，加上在台灣社會一部分人士對於大陸人固有的偏見與誤解，因此陸生在台的生活還是會受到一些限制。正因如此，系上與僑陸組的老師們都很照顧陸生，經常組織戶外旅遊等活動，提供交誼的機會。另外，由於輔仁是天主教會學校，因而學校內的神父和修士們也對陸生體貼有加。教會組織的旅遊，甚至都不需要陸生們自己掏錢。還記得有一次，組織旅行的賴效忠神父和我們打趣：「大陸的大學黨委書記要比校長權力更大，我作為校牧（一座教會學校負責天主教務的職務）相當於黨委書記了。」言畢，大家莞爾一笑，一邊吃著飯，一邊聽神父分享他早年當兵的故事。

每到一些節日，老師們也會給陸生特別的福利。比如有年端午節，系上的戴晉新教授給陸生們每人兩三個粽子，既有台灣本地口味的，也有模仿江浙味道的粽子。聽老師說，他的粽子都是台北的老字號購買的。後來，我也按圖索驥，有幾次路過台北南門市場的時候，拐進去找一些老粽子鋪，買一顆「湖州粽子」（我至今仍不解台灣把江南口味粽子統稱「湖州粽子」的原因）回去大快朵頤。當然，現在因為蓋捷運，南門市場在我離開台灣前不久被拆除，甚為可惜。

隨著時間的推移，我逐漸也和學校的老師和同學混熟了，於是平日一大趣事，就是在Facebook上與老師同學們互開善意玩笑。大家有時候會結合一些社會時事，還有週遭發生的趣事，互相開涮。在Facebook上留言，在台灣被戲稱為「蓋樓」。於是，我們輔大歷史系師生間蓋的樓，有時往往很高，甚至中間時不時會歪。平時正襟危坐的教授們，在Facebook的世界裡彷彿拋卻了正經嚴肅的味道，和同學們真正打成了一片。

現在回想起來，這種質樸、有趣的回憶，讓我感知到的是台灣樸素的人情溫度。在輔仁的四年，我從一個開始有些怕生，想努力適應生活節奏的新人，逐漸成長為一個和周圍同學打成一片，並且已然習慣台灣生活方式的「老油條」。輔大門口的那四字校訓，彷彿一道守護之門，讓我迅速地得以在身心各方面有所成長與進步。所以，即使後來換了學校讀書，也會三不五時地換上三部公交車回輔仁找找老朋友，一起吃吃飯聊聊天，延續美妙情誼。

No.2

山上與山下

碩士階段，我從輔仁大學轉至政治大學繼續深造。政大位在台北東南角，靠近台北動物園，離校園不遠便是台北著名的郊遊地貓空。台北的地形類似於一個盆地，因而位在城市東南邊的政大，因山而建，部分校園建築遍佈於山間，比如我就讀的歷史學系，所在的季陶樓便在半山腰上。

而在山下，就是一大片居民區。政大後門有一座恆光橋，橋下每到早上七八點左右，便會有早市，攤販們會把新鮮的蔬菜、水果，甚至肉、魚等擺出來，供周邊居民挑選購買，非常有市井氣。

所以，我有一次和一位陸生好友打趣，說政大這樣「山上與山下」的佈局，恰似我們求學生活的兩面：一方面，我們要在山上「修煉」，學習內功，與此同時，我們又必須每天下山，和山下的人們打交道，感受人間的煙火氣。

這就是我三年生活最好的縮影。

說到山上到山下，因為政大附近的飯館、食堂大部分都在山下，於是我們要覓食，基本上都需要下山。政大校園面積不算小，因此就會有校園內部的小巴車，政大人對於這些小巴並不陌生。每到上課前15分鐘到10分鐘，是小巴最擁擠的時候，不大的車廂裡塞滿了要去上課的同學。當然了，每到飯點左右也是如此。

在一次次的上山與下山時，我認識了校車司機輝哥。輝哥對於陸生喜愛有加，不少陸生上車也愛和輝哥聊上幾句。別看輝哥這樣開車上上下下有些單調，但實際上他可謂「閱人無數」，輝哥和我們最愛聊天的話題便是校園裡的教授們，小到他們的坐車趣聞，大到他們的最近研究，可謂一位八卦大神。在工作之外，輝哥也很照顧陸生，我就曾經收到輝哥自己醃的辣椒醬，那種辣椒是台灣花蓮的「剝皮辣椒」，辣度不會遜色於大陸的那些朝天椒。經過輝哥的巧手醃製，這些原本嗆辣的辣椒，倒也有了幾分迷人的風味。在我離開台灣之前幾日，輝哥已經知道我即將離開，他特意在一個週末，帶上了我和一位學姐，共同去基隆的海邊再看一眼。來到台灣，平日旅遊最喜歡的項目，就是看蔚藍的大海。儘管我來自一座海濱城市，但上海周邊的海水都發黃，沒有那種大海應有的美感。輝哥在和我聊天的時候，知道我喜歡看海，於是特意安排了這個旅程，我的感動是溢於言表的。

在離開台北之前的最後一個夜晚，我特意登上了政大的「好漢坡」，據說這是欣賞台北夜景的絕佳地點。我十分清楚，這次回上海之後，今後將相當長一段時間之內，很難再回到台灣了。在政大的山上，求學時光最後看了一眼山腳下的點點燈光，還有遠處繁華的東區夜景，不由心生愴然，眼眶濕潤。七年的求學時光，在之後都會變成美麗的回憶。我貪婪地伸出脖子，想多看一眼，再多看一眼，只想把這美麗回憶深藏在我的腦海中，把牽掛留在我的心中。

後來，回到上海的一個星期後的那個夜晚，因為睡不著，就打開了Facebook，一下就收到了好多師友留下的祝福語，不禁淚如雨下。台灣帶給我的最好禮物，就是那最樸素真摯的情愫，也是能讓我在今後的生活中不斷回味的。

七年的求學生活中點點滴滴與酸甜苦辣，當然不可能在這方寸之間一語道盡。以上也只是我離開半年之後的一些隨想，是為記。（陸軼雋/政大陸生）

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