疫情大爆發，各家醫院容納量吃緊，連台大醫院也發出悲鳴，要救護車別再將患者往該院送。

非但罹患疫情的病人，連陪病家屬也遭殃，一位到台大醫院陪家人進行手術的民眾，只是下樓買個便當，結果就被醫院拒絕進入，原來他之前曾因事到過萬華，因此健保卡上就被註記為「自主健康管理者」，當下被醫院阻擋在外；另外，由於萬華和板橋是「重災區」，馬偕醫院開出第一槍，宣布萬板地區居民就診改為戶外門診，若發現是來自萬板兩地，就會禁止入院；國泰醫院隨後也跟進，醫院表示這兩區民眾及近日收到警示細胞簡訊者，若有呼吸道症狀則改至急診就醫。

疫情發展至今怎麼全亂了套？體制全被破壞，誰規定疫情受災地區民眾不能去特定醫院就診，就算是一般疾病？又是誰規定凡去過萬華的民眾就不能進台大醫院，即便是陪病家屬？又是誰在他的健保卡上註記？有多少人被註記？根據什麼被註記......？怎麼個人的隱私被滲透到如此地步？一場疫情就把民眾的隱私全曝了光，請問法源的依據為何？

病毒、病毒，不能假病毒之名就無限制地浸透到個人私領域，畢竟咱們還是蔡總統自詡的自由民主國家。

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