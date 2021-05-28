《史記》有一句名言：「馬上得之，寧可以馬上治之乎」，用白話來說，就是我所熟知的「馬上得天下，怎可馬上治天下」。民進黨去年以鼓動「仇中、抗中」選戰策略，讓蔡英文在聲望極度低迷之下，能夠過關斬將獲得連任。

但是，蔡英文連任這一年來，還是繼續以仇中、抗中的政策來治理國家。在新冠疫情初起時，不是對大陸落井下石，就是醜化、抹紅。而對內只要立場跟大陸接近者，無不被打成「同路人」，讓台灣內部瀰漫著一片「紅色恐慌」。

美國上世紀40年代白色恐怖時代，曾有一句名言，「紅色恐慌」是一種「層層堆疊謊言所鑄成的大廈，只要謊言被攻破，大廈就會傾倒」，當前民進黨正面臨同樣的困境。

本土疫情大爆發，民進黨想要賴給大陸的防疫謊言，逐一被攻破。對於大陸想要對台伸援手，除了不敢接受之外，只能繼續惡言相向，以此來推卸無法購得疫苗的責任。更糟糕的是，在每日確診病例暴增之後，還編織「校正回歸」的謊言，以向自己的同溫層取暖。

然而，817萬張選票可不是都是吃素的，當「防疫模範生」的謊言被扯破，政府所有的信任值都被爆掛。除了少數死忠者還繼續相信民進黨之外，人民的焦慮與憤怒就像一座要爆發的火山。民進黨是否會被自己製造的仇恨埋進灰燼裡，且看明朝。

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