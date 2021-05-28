防疫攸關專業，但隨著防疫破口病毒入台，事實證明政治力早已滲透專業防疫評估惹禍。在疫苗採購蔡英文高調發表談話，但在病毒防疫3+11破口卻噤聲不語。到底誰能影響陳時中的專業判斷？

陳時中身為防疫指揮官，明明防疫的標準清楚明定在那，是什麼原因能影響專業的防疫考量？到底誰能指揮影響陳時中？

最近大家都流行做夢，網友也開始做夢討論，隨著桃園機場華航諾富特旅館爆發疫情，最大破口關鍵就是指揮中心擅自變更飛行機組員居家隔離檢疫規定由「5+9」降為「3+11」惹禍。大家最好奇的是縮短飛行機組員居家隔離檢疫的目的？有什麼政策正當性能超越全民共同防疫？

回看蔡英文「晶片外交」似乎能看見端倪！晶片小而價高往往走空運，不走海運費時。華航貨運晶片輸出任務？這涉及到國安與經濟的決策層級，陳時中能說了就算？就一位負責防疫的指揮官的專業本位，怎會寧可冒著病毒破口風險，擅自變更飛行機組員居家隔離檢疫規定由「5+9」降為「3+11」。到底誰能影響陳時中？民進黨「防疫認知戰」設立政治停損如意「甩鍋」算盤能成？

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