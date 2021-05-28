英國《金融時報》報導，美國國防部長奧斯丁三度要求與中共中央軍事委員會副主席許其亮對話，但都被中方拒絕。看起來，美國似乎迫不及待想和解放軍談。

冷戰時期，美國積累了大量的談判經驗，特別是限制核武器方面，不斷地談判、不斷地妥協、不斷地威脅，最後談到了導致蘇聯垮台的星戰計畫。

談判就這麼厲害？美國式談判的本質就是商業價格的談判，賣方必然先提高價格，例如美國海軍不斷地在南海自由航行、空軍不斷地抵近偵察，等待買家殺價。買家如何殺價，就要看他有多少能力與籌碼。最後彼此退讓，生意成交。

過程是這樣子的。首先，美國得讓中國覺得，美中兩國在南海的對峙與衝突不利於兩國（雙輸），基於止戰的共識，中國與美國談判是必須的，否則美中兩國開戰（威脅）就不好了。其次，找出美中兩國在南海的爭端，接著談判解決之道。最後，美中雙方的讓步，這是最關鍵的部分。原則上美中兩國都必須作出讓步，如果某方不願讓步，那麼兩國關係將退回到對峙和衝突的原點（以雙輸壓迫中國讓步）。

有威脅就有獎賞，如果中國在南海讓步了，那麼美國就會給出獎賞，例如取消技術或貿易禁運、甚或恢復華為在西方國家的5G業務等等。

可以預判，不久的將來，美軍可能採取一系列小型但可控的軍事行動，逼迫中國坐上談判桌。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※