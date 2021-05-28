衛福部規畫，將新冠肺炎疫苗公費接種對象分為十類，依序開放施打，醫護與政府工作人員分列前兩類，航空人員、船員、防疫車隊駕駛列為高接觸風險工作者，屬於第三類，第三類範圍應該擴大。

台灣出現本土群聚感染，所謂高風險工作者，已不限於與境外接觸較多的航空人員或船員。就像發生在萬華的社區感染，許多本地「高接觸風險工作者」，已成為主要傳染源，造成防疫破口，單單阻絕境外的防疫思維必須改變。

許多國家考慮到街友防護不足、流動性大、隔離不易，又容易群聚，受感染的機會高，也很容易成為病毒傳播者，都將街友集中並優先施打。性工作者接觸更複雜，也需要列為優先。

本土「高接觸風險工作者」，更多是生活在社會底層，不容易被關注的弱勢族群，從目前公布的一些確診者的足跡看來，他們有的活動範圍更甚於機師、船員，政府應該更關注他們。

3+11立委范雲是社會學者出身，長期關注社會議題，特別是女性處境，不妨戴罪立功，不要只為高收入的族群請命，也應貢獻所學，結合更多的公衛學者與社會學者，重新思考疫苗施打優先順序，除了社會功能的考量外，社會正義也應該被注意到。

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