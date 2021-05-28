這幾天的報紙及電視新聞，讓人看了怵目驚心、焦慮不堪，而且內心真是悲痛！悲的是台灣的新冠疫情因應措施，已經變成了落後國家；西方國家各主流媒體如《紐約時報》及CNN的報導及評論，似乎看得比我們坐在檯面上的專家還要清楚；痛的是我們的中央疫情指揮中心怎麼會這樣的無能，莫非是已經亂了陣腳及束手無策？

繼「北市聯醫工會」崩潰大喊「醫療崩壞在即，基層醫護真的已經不知如何是好；確診者不斷增加，急診室已經塞爆，許多病患躺在走廊，負壓隔離及專責病床已滿」之後，接著台大醫院院長吳明賢也在臉書呼救，指台大收治新冠病患已經超量，甚至把小兒加護病房改裝仍不敷使用；指揮中心應提出辦法解決收治問題，這樣下去會很慘……」。

上情明顯指出，台北市主要醫院的醫護人員及醫療設備已經不足；面對大量病患的不斷湧入，真是急死個人! 報載：雙北各醫院一床難求，指揮中心已啟動「北患南送」機制，徵調全國醫學中心級醫院釋出十分之一急性病床作為專責隔離病房，分擔雙北醫療量能。但凡此措施應該是只能救急，如果疫情不幸擴大，指揮中心對醫療人員及設備增加的需求是否已列入考慮？

陳時中日昨指出，「醫療非常緊張，但絕對沒有崩潰，大家還在積極備戰，輕症者隔留在家中將會成常態」。筆者認為，為了讓確診病人與家人區隔，輕症與重症病患有所區分並妥善安置，為何不「超前部署」，將我國大量裁減軍隊後所空置的營房，及少子化造成的大批學校空置教室空間，立即加以整理改裝，當作臨時病房？尤其是有些大學的教室設備新穎，燈光、冷氣及通風設備一應具全，只需做簡單的處理即可。至於醫護人員的不足，是否可以考慮將北部地區的醫護大學、護專相關系科，甚至一般大學的老人福利事業系等應屆畢業生，施以短期訓練後即可上陣。

筆者以上的建議可能是野人獻曝。還記得去年出首批從武漢以專機接回美國的人，是安排在南加州的空軍基地營房進行隔離檢驗；當大陸確診病患急速增加後，許多病人是被安排在緊急直接徵用的現有空間，包括大型活動場地，或者幾天之內就建好的「方艙醫院」。對抗疫情猶如作戰，其他國家(包括大陸)的抗疫成功經驗，值得我們借鏡的，就要趕快去做。

眼看疫情日趨嚴重，各級學校停課及第三級警戒延至6月14日，顯示我們已有長期抗戰的準備。我們應該有想得更遠的「超前部署」措施，過去的「超前部署」現在才知道竟是如此的脆弱。也千萬不要覺得沒有面子和被人家訕笑，反正台灣已經是「死豬不怕開水燙」。

謹此也希望我們的防疫指揮中心，可以取消每天下午定時兩點召開的記者會，或者可以將其簡化，因為許多數字可以用表格展現，而且能夠讓人一目了然；由指揮官照著稿唸，實在是浪費時間。吾人倒是希望看到台上坐的指揮官和長官們，能夠脫下指揮裝，穿上防護衣，親自走上醫院急診室最前線，並做實況轉播，一方面是了解醫院的作戰實況，也可藉以鼓勵醫護人員，並且安定我們這些焦躁不安的老百姓。（作者為大學英文講師）

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