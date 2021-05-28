綠色媒體及名嘴在政論節目上，刻意以「萬華病毒」誇張渲染，誤導民眾將這波疫情的咎責，歸諸於台北市政府，使得萬華居民備受歧視；甚至造作流言，謊稱大安區有里長在三級警戒之時，仍在兜售「便宜進香團」，則意在暗指台北市防疫不力。此兩者皆有人向NCC提出檢舉、抗議，就看號稱防杜「假消息」最賣力的NCC會如何處理了。

綠營的這種操作，以古典的計策來說，李代桃僵、移花接木、圍魏救趙，都兼而有之；用現代的詞彙則最簡單，就是「甩鍋」二字。「甩鍋」，就是推卸責任，將自己闖的禍，轉嫁到別人之上，替他「揹黑鍋」。

眾所周知，萬華疫病的延燒，其源頭來自於桃園的諾富特，尤其是基因定序已證明了其間的相關性，如要推究責任，當然桃園市長鄭文燦是無法推卸責任的；但桃園市是綠營版圖，而鄭文燦又是今女皇最青睞的大阿哥，疫情再延燒，這把火可絕對不能燒到鄭文燦身上。沒得說，只好轉移焦點，找個替罪羔羊，與桃園毗鄰的雙北市，尤其是疫情熱區、始終以風花雪月聞名全台的北市萬華區，就成了他們祭旗的對象，然而，項莊舞劍，其志則在柯文哲，這是司馬昭之心，路人皆見的。

萬華區（第二、第五選區）的選民結構，雖說是藍綠各半，但目前立委席次連續兩年都是由綠營禮讓的林昶佐勝出，可以視為已是綠營的屬地了，然而為了政治算計，綠營卻完全無視於萬華選民的聲譽，將萬華污名化、妖魔化到這種地步，而可怪的是，居然也未聞林昶佐出面維護、抗議，這等於完全背棄了選民，教萬華居民如何能夠接受？

台灣目前的情況，其實有如唐朝「安史之亂」時的圍城睢陽城，彼時天下騷動，烽火四起，張巡、許遠堅守數月，寧死不屈。可據韓愈〈張中丞傳後敘〉所說，當時因為睢陽城破，是許遠所固守的城門先被攻破，因此有怪責許遠的朝議，韓愈的評論是，「人之將死，其臟腑必有先受其病者；引繩而絕之，其絕必有處。」意思是說，軍情緊急，賊勢已超乎人力所能抗衡，被攻陷已是必然之局，怎能去計較何處先被攻破呢？當時唐玄宗安於逸樂，缺乏未雨綢繆之計，導致全天下兵凶戰危，區區一城，雖關緊要，又豈能責怪其把守不力？扼要來說，睢陽城其實是替朝廷揹了黑鍋。

嚴格說來，這次防疫的破口，完全是從桃機、諾富特逐步向外擴張的，鄰近區域的愈演愈烈，無非受到池魚之殃而已。但如以全局來看，其實問題也不僅僅是出在桃園，而是全台防疫的鬆懈所致，中央的整個防疫體系，才是最需要檢討的，簡單歸罪於桃園，固為不當，而在疫情蔓燒後，將罪責歸在雙北，甚至萬華，則是有心誣陷了。

張巡、許遠守睢陽城的功罪，最受批評的就是「食人」，這在現在看來，簡直是罪無可恕的；但為何會「食人」？因為彈盡援絕、糧草不濟，朝廷無能，諸侯觀望，再加上愚眛的忠君思想作祟，才會導生此一慘劇。

如今全台疫情緊繃，而防疫之道，唯在疫苗，如無疫苗，疫病其勢之強大，當無人能夠抵抗。大軍未發，糧草先行，如無疫苗，赤手空拳，如何作戰？現代是絕不可能有「食人」的事發生的了，但是如果沒有疫苗，病死、窮死、憂懼而死；經濟死、教育死、民人皆死，豈又僅僅是雙北、萬華而已？

我們的雙北市長，目前還在奮勇抗疫中，相信也絕不會如張巡、許遠般如此蒙眛無知，一意忠君，而會以百姓生命為重，當此之際，將在外，君命該受不該受，應是自有決斷。最忌諱的是，前方戰事吃緊，而若干居心叵測之人，於後方靳發糧草，企圖「甩鍋」不說，更造作蜚語，唯恐天下不亂，台灣的處境，怕會比唐朝的睢陽城還要不堪。

萬華不是病毒，只有染了病毒的病患，毒的是那些企圖「甩鍋」的人。

（作者為大學退休教授）

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