科技日益發達，帶給許多人便利的生活，而當科技進入偏鄉校園，改變的不只有偏鄉學子的學習模式，甚至還有其他的意外收穫。教育部近年來所推動的數位學伴計畫便是一個很好的例子，由大學生透過視訊和偏鄉學子互動課輔；還有大學的ＵＳＲ計畫，將機器人帶入偏鄉校園與國小學生共學，而我也從這兩項計畫中細細品味偏鄉課輔計畫的箇中滋味。

參與數位學伴計畫與偏鄉人機共學計畫，發現這兩計畫中有些差異，但卻也有些相似之處。兩項計畫皆與科技密不可分，通常是針對單一學科，且一週只會進行一次的課輔，但是前者與偏鄉學子僅在網路交流，一學期只會實際接觸一次；而後者則是在計畫內每次皆會與偏鄉學子實際接觸。

親身參與數位學伴計畫後才發現，看似簡單的網路視訊卻因偏鄉資源不夠完善，常會有軟硬體問題的產生，而一學期僅有十一次的時間，扣除有障礙的時間，實際運用網路課輔偏鄉學子的次數約為七次左右，小學伴因為能與其他大學伴互動，都相當期待每周的課輔時間，所以每次當發生故障時心中就會有種對不起小學伴的感覺，雖然教育部給予的津貼仍會照給，但個人認為對於實際成效沒有幫助，於是借用網路資源透過其他軟體方式執行課輔任務。在這過程中，可以發現偏鄉校園的學子，並非每個對於學科都不感興趣，但有時卻有著令人心酸的故事，在與小學接觸後，深知無法像學校老師一樣能教很精深的課業，但能夠協助的就是作業，以及最重要的是「陪伴」，許多孩子的家長是工作到八九點才回到家，甚至是一週回家一次。透過網路的陪伴再加上用自己的角度來吸引孩子，讓他們能夠對課業或者是課外事務開拓視野，彼此也建立良善的關係，長久下來也發現小學伴對於課業不再排斥，甚至能充實生活。

而偏鄉人機共學計畫中，可以發現機器人帶給偏鄉學子的驚奇，對於能夠互動的機器人對偏鄉學子來說，確實有吸引力！在這計畫是藉由機器人讓孩童能夠學習英文，用不一樣的方式學英文確實有用，而我發現在這幾次的互動中，人機共學並不只有讓孩童對於英文不再畏懼；甚至是原先不會使用機器人的小朋友，也因為計畫期間觸發了對科技的興趣，到計畫中期也了解到如何使用機器人，而有時多台機器人與平板連線會有互相干擾的狀況，小朋友們也能快速地解決問題。

在這兩項計畫中，可以發現當科技進入校園，能有效改善偏鄉學子的學習動機，也藉由參與活動的大學生們給予偏鄉學子陪伴，但這兩項計畫能持續進行除了有學校的熱血師長繼續支持外，也是有教育部推動相關計畫，以及大學端參與計畫，只不過對於「科技進入偏鄉校園永續執行」的狀況個人有些淺見。

科技進入偏鄉校園，在偏鄉校園幾乎是以課後輔導社團使用為主，但若執行計畫的師長退休後，沒有老師願意承接，又或者是相關計畫結束，那科技在偏鄉校園的運作是否得暫時中止？在已有的科技資源下，若偏鄉學校端能將科技資源，不侷限於課後社團使用，而是融入於課堂上，能有效吸引學習動機，對找尋資料等方式也能改變，讓科技在偏鄉學子於校園時能廣為運用，這樣即便未來相關科技進入校園計畫終止時，偏鄉學子接觸科技的機會也不會因此而消失。

科技能改善生活便利性，而科技進入偏鄉校園也能改善偏鄉學子的學習方式，偏鄉校園的教育資源社會各界也都相當重視，但如何讓所投入之科技資源能真正有效發揮效用，也是大家該關注的事情。

（作者為大九學堂學員、國立台南大學電機工程學系碩二生）

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