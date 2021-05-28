美國宣布將再與其它國家分享2000萬劑新冠疫苗之際，中國國務委員兼外長王毅19日在聯合國安理會高級別會議上，敦促所有有能力國家緊急向非洲提供疫苗。（中國外交部資料照）

5月中下旬，台灣新冠病毒疫情惡化，確診與死亡人數都逐日增加。面對醫療資源逐漸吃緊，站在第一線的各縣市首長除了調動資源被動防禦之外，並強烈呼籲衛福部加快全民疫苗施打進度。然而，台灣進口疫苗短缺，國產疫苗只聞樓梯響，於是病毒突破了庶民百姓的口罩，也打入了抗疫前線醫護人員及維護秩序的警察的防護系統。愈多的前線人員被匡列、隔離，也就意味著抗疫防線裂縫不斷加大。

包括前高雄市韓國瑜市長呼籲「人命關天，疫苗優先」，台北市、南投縣等一些地方首長也想盡辦法希望盡快取得世界衛生組織（WHO）認可的疫苗。但中央流行疫情指揮中心認為「疫苗的購買，必須由中央統籌，配合中央整體防疫策略。」並且保證8月底會有1000萬劑疫苗可用。然而台灣還能再等3個月嗎？期間還會有多少人感染、死亡？

關於新冠疫苗，台灣那頭是望穿秋水，香港這頭卻是乏人問津。25日，港府表示為避免浪費疫苗，不排除利用WHO的疫苗全球獲取機制（COVAX）等管道，捐給其他更需要疫苗的地方。港府早前進口科興疫苗（中國大陸研發）與復必泰疫苗（中德共同研發）各約200萬劑，但截至5月中，已使用的科興及復必泰疫苗分別僅約94萬劑和123萬劑。由於香港疫情緩和，本地確診個案連日清零，市民接種疫苗意願不高。而新冠疫苗有一定期限，尤其復必泰疫苗只可儲存3至4個月。在全球疫苗供應緊張的情況下，為免浪費疫苗，港府正估算可能過剩的疫苗，希望透過COVAX或其他途徑捐贈到其他地方。

疫苗滯銷與疫苗短缺，天堂與地獄般的對比，正是全球疫苗「馬太效應」悲歌的縮影。新冠疫苗在國際間出現「多的愈多，少的愈少」的兩極分化現象。富國如美國、英國、加拿大都囤積著足夠供全體國民打接近10劑的疫苗數量。然而，除非立法強制，富國裡的不少國民都是「疑苗主義者」，根本不會主動施打。因此現在甚至傳出，美國囤積的疫苗到多到可以直接在好市多接種。

反觀，窮國、弱國根本買不到西方大藥廠昂貴、需要特低溫保存的疫苗。這也使得中國大陸的兩款傳統滅活疫苗得以大量輸出，並且在阿聯酋、埃及等國成立海外生產線，供周遭十多個國家廣泛使用。而大陸的此種作法，與其說是疫苗外交的政治目的，更無寧說是疫苗經濟學的外部效益考量。

1年多來，人們對新冠病毒的研究與了解愈來愈多。由於此病毒快速傳播與變異的特性，防疫具有非常顯著的外部效果。窮國如果欠缺疫苗，一直不斷有人確診，病毒就有機會一直變異、傳播，讓已接種疫苗的富國人們根本無法防禦新的變異病毒。相反，如果疫情嚴重的地方可以盡快接種疫苗，逐漸產生個體抵抗力，配合社交距離、隔離等防疫措施，讓新冠病毒不再變異傳播，全世界才有可能一起形成群體免疫力。

美國近萬人在打過疫苗後確診、甚至重症死亡的「突破性確診」案例也說明，新冠病毒可能已經變異，不再是當初基因序列的模樣，使既有的疫苗無法完全抵禦「新新冠病毒」。加上人類疫苗研發的速度，可能不及新冠病毒變異的速度，如果不盡快在全球範圍內控制新冠疫情，就會形成人類正常發展的長期困擾。

因此，富國必須放棄各自為政的「疫苗民族主義」，扭轉全球疫苗「馬太效應」的悲歌，為創造疫苗經濟學的外部效益而共同努力，追求全世界人民一起形成群體免疫力。否則，人類就會永遠成為新冠病毒的奴隸，脫掉口罩的正常生活永遠沒有到來的一天。

（香港中文大學金融系副教授）