當新冠病毒疫情爆發，台灣確診人數攀升，醫療院所擠爆，確診及死亡人數均超過越南時，我們最需要的是有效疫苗來保命。而一直在說「有政府，請安心」的政府，有把購買疫苗當作第一要務嗎？

沒有！BBC的報導就指出，台灣政府採購疫苗的行動非常慢，完全沒有超前部署，所以只拿到極少數量的疫苗。可見，自命防疫模範生的政府，一開始就沒有如同多數先進國家一樣，把採購疫苗當成優先事項。

可是，如果我們整理一下這一年來的政府宣傳、媒體報導，這個政府卻一直「宣稱」疫苗可以弄到幾千萬劑。結果呢？至28日僅有85萬劑到位，距離政府自己宣稱的數量，或是台灣需要的疫苗數目，都差得太遠。這不是估算錯誤，就是存心欺騙大眾。牛皮吹破，徹底打破人民對政府的信心！民進黨發言人顏若芳竟然還說，最新抵台的莫德納疫苗只有15萬劑，是因為疫苗「一次來太多很難一次消化完」。對極度饑餓的人說「我怕你吃太飽消化不良」，你能怪老百姓憤怒嗎？

在台灣疫情控制良好的時候，大家對政府吹牛，或許不太在意。然而現在的局勢完全不同了。不管台灣人民多麼自律自重，「正常」的生活已經消失。在沒有大規模施打有效疫苗之前，餐旅、營隊、學習、商務都必須如履薄冰，小心謹慎。更別說長輩、慢性病患者等高風險群體的健康、生命，會受到多少威脅！「疫苗」對大多數台灣人民來說，已經不是一個抽象名詞，而是救命之所需，也是台灣重新開機的條件。所以，人民對政府的態度也從寬容放縱，變成高度要求──急迫情況下，沒空等你們吹牛說夢了。

偏偏在這個時刻，這個政府還是沒搞清楚狀況。說起疫苗，有氣無力，顧左右而言他。一下說地方政府可以自己去弄疫苗，等到南投縣等地方政府真的為民眾而去奔走，蔡總統又跳出來說這只能由中央統籌規畫。（奇怪，這是總統職權嗎？）自己買不到還不讓別人買。接著把BNT疫苗無法簽約的原因，都用空空洞洞無法求證的理由甩鍋給中國大陸。甚至還拿超沒常識的「找原廠才有保障」這種鬼話來搪塞（誰不知道「水貨」才沒擔保呢！），難怪蔡總統臉書被灌爆！

想想，這一陣子公安事故、停水、停電、疫情大爆炸導致停課停業，接著還冒出民進黨滿口「認知戰」，卻被發現是反串的烏龍事件。請問，滿心鬱悶的台灣人，誰還要聽妳說這些沒營養的話？跳票多次，這麼沒信用，還出爾反爾的政府，誰信妳？

人們生氣，為什麼？因為妳政府沒有一點「愛民如子」的樣子。作爸媽的一定都知道，如果自己的孩子有危險或病痛，我們會抱著他，心急如焚，用盡一切方法來照顧他，絕對不會像這個政府這樣東推西拖講幹話。真愛護台灣人命的話，不管跟外國公司、國際組織，或是對岸代理商接觸，都不會計較什麼細節小事，搶到疫苗最重要！台灣多少年來在國際與兩岸的交易、交流、活動，只要想做，什麼名目都可以談得成。人命關天的時候，在那邊計較原廠代理、中央地方，擺姿態作樣子，這不是尊嚴，而是冷血。是一種不把選出妳、供養妳、愛護妳的台灣人命當命看的態度！這就是人們憤怒的原因。

外國疫苗弄不到，就想拿未能進行3期臨床試驗的「國產疫苗」來撐，拿人民來當實驗品。這在許多人看來，又是另一個「不把台灣人的命當命」的事。學者劉宏恩等人早已嚴詞批評，國產疫苗不該跳過第3期臨床試驗。如果我們無從選擇，那或許無可奈何，可是明明有機會取得國際認證且有上千萬施打案例的疫苗可用，卻要拿這種未經完整程序的疫苗給人民。蔡總統，妳真的珍惜、愛惜台灣人民嗎？

美國的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter, BLM）運動，響徹雲霄，震撼全美及世界；是否要等台灣人也發起「台灣人的命也是命」（Taiwanese Lives Matter, TLM）的運動，讓國際社會看到、聽到台灣人被自己政府呼嚨的悲哀，這個政府才會真正來拚疫苗，護台灣人？

（作者為國立政治大學法律學系副教授）