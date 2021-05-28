台灣防疫慘況已被形容為遭逆轉的九局下半，更像是現實版的龜兔賽跑，宛如人間煉獄的世界以為只會發生在印度，但卻活生生出現在你我身邊，對照之前民進黨政府倾全國之力放送的大外宣，陳時中甚至大言不慚表示要「世界跟上台灣」，如今聽來已淪為國際笑話，難怪外媒嗤之以鼻，「台灣除了靠圍堵，沒有任何其他的防線。篩檢很少，沒有找出潛在感染者的機制，以及幾乎沒有疫苗。台灣沉醉在「全球最成功」，台灣的政府和社會都高度自滿，以為新冠肺炎指是外頭世界的事情。」

蔡英文高喊團結抗疫、同島一命，可是台灣人民怎感覺跟你同島儼然快沒命，所有防疫陣線幾乎崩潰，搞得大家命懸一線。然而「肉食者鄙」，竟沒有任何一個官員認錯，沒有一絲愧疚、沒有一句道歉，更沒有人因此下台，依舊好官我自為之。回顧上半年，陳時中四處美食直播，鼓勵大家出遊，更在4月大力宣傳帛琉旅遊泡泡，如此驕傲自滿的防疫態度，就在民進黨不分區立委范雲關說機師居家檢疫縮短為3天，陳時中配合大開後門，隨後萬華茶室群聚擴散，終於成為壓垮台灣這隻健康駱駝的最後兩根稻草，可是向來自詡高道德標準的民進黨，從上到下卻沒人敢開金口、說重話，要求范雲和陳時中負起政治與道義責任，護短護到令人髮指的地步。

全球防疫名次，台灣從前段班的第5名，直接滑落到第15名，台灣目前還沒開始大量普篩就已人心惶惶，按照統計原理如果篩檢率達到與其他各國相同標準，那台灣染疫人數保證炸鍋，所以CDC這隻耍小聰明的鴕鳥為了繼續能把頭埋在沙裡，掩蓋染疫人數暴增的事實，自以為是發明了「校正回歸」這個專有名詞，陸續的將染疫人數加總回去，並用「掀牌而不是蓋牌」的說法惑眾，加上民進黨側翼林瑋豐唯恐兩岸不亂，自導自演反串荒唐抹黑中國大陸的鬧劇，林林種種荒誕不經、喪心病狂的離譜行徑，還能自我感覺良好，奢望獲得人民信賴。

其實綠營也不乏醫療專業人才，現任副總統賴清德就是醫師出身，還是哈佛的公衛碩士，雖是務實的台獨工作者，但也確實心係台灣這塊土地上的人民，回憶2016年時任台南市長，在地震現場不眠不休指揮若定，當時高達88%台南市民滿意賴清德救災表現，應該足以扮演好救援投手的角色，為何總教練蔡英文不讓其出左右，是否還沉浸在2019年黨內民調落敗的陰影？抑或私心作祟擔心賴清德表現太好，趁機坐大、定於一尊，導致自己提前跛腳而不敢啟用副手賴清德，所以才一不給權力、二不給事做，浪費賴清德的才能，反倒放任外行領導內行。

蘇貞昌不行，所以地方政府自己蓋方艙、找病床總行了吧！政治不擺一邊，人民健康怎麼放中間，不普篩，沒疫苗，如此重中之重、迫在眉睫的要事不趕緊處理，卻又立刻拍板紓困4.0這種杯水車薪的撒錢政策，試圖以杜悠悠之眾口。如果未來疫情得以控制，不是政府的功勞，而是台灣同胞的自覺自律；如果不幸生靈塗炭，該負責的執政團隊，應該毫不戀棧立即掛冠離去，莫再害人害己。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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